Σύνοδος για το κλίμα – COP27: Η ΕΕ απειλεί με αποχώρηση

Η ΕΕ προτιμά «να μην υπάρξει συμφωνία, από μια κακή συμφωνία» στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα που διεξάγονται στο πλαίσιο της COP27 στην Αίγυπτο, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς. «Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και όχι προς τα πίσω και όλοι οι υπουργοί (της ΕΕ) (…) είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν, αν δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σταθεί στο ύψος των όσων περιμένει ο κόσμος – κυρίως να κάνουμε κάτι για αυτή την κλιματική κρίση», τόνισε.

Ωστόσο ο Τίμερμανς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ένα θετικό αποτέλεσμα», αν και πρόσθεσε ότι «ανησυχούμε για κάποια πράγματα που είδαμε και ακούσαμε τις τελευταίες, ας πούμε, 12 ώρες». Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της Κλιματικής Πολιτικής της ΕΕ υπογράμμισε ότι σκοπός των Ευρωπαίων είναι να κρατήσουν «ζωντανό» τον στόχο να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Εξάλλου σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τίμερμανς επεσήμανε: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στην φιλοδοξία της να προχωρήσουμε μπροστά και να χτίσουμε πάνω σε αυτά που συμφωνήσαμε στη Γλασκώβη», αναφερόμενος στην περσινή COP26 που πραγματοποιήθηκε στη Σκωτία. «Το μήνυμά μας προς τους εταίρους μας είναι ξεκάθαρο: δεν μπορούμε να δεχθούμε ο στόχος του 1,5 βαθμού να πεθάνει εδώ και τώρα», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα που φέτος διεξάγεται στο Σαρμ ελ Σέιχ είναι δύσκολες, γεγονός που ώθησε τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι, πρόεδρο της COP27, να ανακοινώσει ότι οι εργασίες της θα παραταθούν τουλάχιστον για σήμερα, αν και ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν χθες Παρασκευή το βράδυ. Ο Σούκρι σήμερα επανέλαβε ότι θα δώσει στους αντιπροσώπους από σχεδόν 200 χώρες που έχουν συγκεντρωθεί στην Αίγυπτο περισσότερο χρόνο να εξετάσουν τα κείμενα, καλώντας τους «να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», σημειώνοντας ότι γνωρίζει ότι υπάρχει πολλή «δυσαρέσκεια» μεταξύ τους.

