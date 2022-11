Σύνδρομο λυκανθρώπου: Ο 17χρονος που πάσχει από υπερτρίχωση

Η απίστευτη ιστορία ενός νεαρού αγοριού από την Ινδία που πάσχει από το «σύνδρομο του λυκανθρώπου» κάνει τον γύρο του κόσμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει σενάριο σε ταινία του Χόλυγουντ και θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το σενάριο να είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του 17χρονου Ινδού Λαλίτ. Ο Λαλίτ πάσχει από το «σύνδρομο του λυκανθρώπου». Πρόκειται για μια πάρα πολύ σπάνια πάθηση με την οποία κάποιος άνθρωπος γεμίζει με τρίχες σε όλο του το σώμα. Αυτό έχει και ο Λαλίτ, ένα παιδί που στα 6 του χρόνια διεγνώσθη με υπερτρίχωση. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη πάθηση έχει πλήξει γύρω στα 50 άτομα από τον Μεσαίωνα. Τουλάχιστον αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να έγιναν γνωστές.

Ο Λαλίτ είναι μαθητής από το μικρό χωριό Ναντλέτα στην Ινδία. Όλο του το σώμα είναι καλυμμένο με τρίχες από την ηλικία των έξι ετών. Ακριβώς λόγω της σπανιότατης πάθησής του ο Λαλίτ από πολύ μικρή ηλικία απέκτησε το προσωνύμιο «πιθηκάκι», ενώ τον παρομοιάζουν και με τον διάσημο χαρακτήρα του Τσουμπάκα από τη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των Άστρων». Η πάθησή του τον ξεχώριζε από τους υπόλοιπους σε όλη του τη ζωή, με αποτέλεσμα να υποστεί εκφοβισμό, ακόμα και επιθέσεις από συμμαθητές του. Όμως, παρά τον εκφοβισμό του, μίλησε για τη θετική του στάση στη ζωή, λέγοντας ότι τώρα ονειρεύεται να γίνει ένας επιτυχημένος Youtuber.

«Προέρχομαι από μια κανονική οικογένεια, ο πατέρας μου είναι αγρότης και αυτή τη στιγμή είμαι τελειόφοιτος του λυκείου και σπουδάζω στη 12η τάξη. Ταυτόχρονα, βοηθάω τον πατέρα μου στις αγροτικές του εργασίες» δήλωσε ο Λαλίτ. «Είχα αυτές τις τρίχες σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου λένε ότι ο γιατρός με ξύρισε κατά τη γέννησή μου, αλλά δεν είχα πραγματικά παρατηρήσει ότι κάτι ήταν διαφορετικό πάνω μου μέχρι που ήμουν περίπου έξι ή επτά ετών. Τότε ήταν που πρόσεξα για πρώτη φορά ότι οι τρίχες μεγάλωναν σε όλο μου το σώμα, κάτι που δεν συνέβαινε σε κανέναν άλλον που ήξερα. «Από τότε ανακάλυψα ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχω υπερτρίχωση. Είναι σπάνια και απ’ όσο γνωρίζω μόνο πενήντα άνθρωποι στον κόσμο έχουν προσβληθεί από αυτήν». «Δεν υπάρχει ιστορικό παθήσεων τριχοφυΐας στην οικογένειά μου, είμαι ο μόνος που έχει αυτή την ασθένεια», δήλωσε ο έφηβος.

'People threw stones at me as a child': 'Werewolf syndrome' sufferer, 17, reveals how he has been bullied all his life https://t.co/izXMKP4kbu

Η υπερτρίχωση χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική ποσότητα τριχοφυΐας σε όλο το σώμα. Υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι υπερτρίχωσης: η γενικευμένη υπερτρίχωση, η οποία εμφανίζεται σε ολόκληρο το σώμα, και η τοπική υπερτρίχωση, η οποία περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η υπερτρίχωση μπορεί να είναι είτε συγγενής (παρούσα κατά τη γέννηση) είτε επίκτητη αργότερα στη ζωή. Ο Λαλίτ έχει καταφέρει να ζει μια φυσιολογική ζωή παρά τη σπάνια διάγνωσή του. Παρακολουθεί το σχολείο και βοηθά στη φάρμα της οικογένειάς του, ενώ έχει αρχίσει να γράφει σε blogs και να δημιουργεί βίντεο. «Τα μικρά παιδιά φοβόντουσαν βλέποντάς με, και δεν ήξερα γιατί. Καθώς μεγάλωνα συνειδητοποίησα ότι όλο μου το σώμα είχε τρίχες και ότι δεν ήμουν σαν όλους τους άλλους. Τα παιδιά ανησυχούσαν ότι θα επέστρεφα για να τα δαγκώσω σαν ζώο», αποκάλυψε ο νεαρός.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία για την κατάσταση του Λαλίτ, αλλά έχει μάθει να ζει με αυτήν, και παρόλο που πάλευε με τον εκφοβισμό ως παιδί, τώρα συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι που τον κάνει μοναδικό. «Δεν υπάρχει θεραπεία για αυτό τώρα. Τις κόβω αν αισθάνομαι ότι παραμεγαλώνουν. Είναι σαν τρίχες της κεφαλής, θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν, δεν έχω άλλον τρόπο να το διαχειριστώ και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ θεραπεία», είπε. «Έμαθα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου, το πιο σημαντικό είναι ότι έμαθα ότι είμαι ένας στο εκατομμύριο, δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάω και να ζω τη ζωή στο έπακρο. Θέλω πάντα να προχωράω μπροστά και να είμαι ευτυχισμένος», ξεκαθάρισε ο 17χρονος με αυτά τα λόγια – μάθημα ζωής.

'People threw stones at me as a child': 'Werewolf syndrome' sufferer, 17, reveals how he has been bullied all his life due to rare condition but vows to 'always be happy and keep others happy'

Courtesy- Dailymail, @googlenews

‍ pic.twitter.com/GjOpfuVpFI

— Rajendra K 🐬 (@RajendraKadamb) November 18, 2022