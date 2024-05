Πλημμύρες Ευρώπη: Συναγερμός σε Βέλγιο, Γερμανία και Γαλλία

Μεγάλες υλικές ζημιές στο Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές του τελευταίου 24ώρου. Στο Βέλγιο, η περιοχή της Λιέγης επλήγη ιδιαίτερα, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο (15-16/05). Περίπου 550 κλήσεις για επέμβαση (κυρίως για άντληση υδάτων) καταγράφηκαν στην επαρχία της Λιέγης, ενώ κινητοποιήθηκαν 150 πυροσβέστες. Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Στα βορειοανατολικά, μάλιστα, στον δήμο Φορόν, το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο σε ορισμένες κατοικίες.

Πάντως, τα νερά υποχωρούσαν από όλες τις περιοχές το πρωί του Σαββάτου, διευκρίνισαν οι αρχές, υπογραμμίζοντας πως οι υπηρεσίες διάσωσης εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάσταση. Στην Ολλανδία, στην επαρχία Λίμπουργκ, δύο κατασκηνώσεις εκκενώθηκαν το πρωί του Σαββάτου λόγω κινδύνου πλημμύρας, ενώ προειδοποιήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα εκδόθηκαν στη Γαλλία.

Lifeboat capsizes as severe floods hit northern #France 🚤 Meanwhile the south swelters under a punishing heatwave!

VC: Lorenzo Schmitt#Storm #Flood #Diemeringen #Moselle #Flashflood #Rain #Orages #Inondation #Weather #Viral #Climate pic.twitter.com/ETldea03IT

— Earth42morrow (@Earth42morrow) May 18, 2024