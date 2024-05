Τρομακτικές σκηνές ταινιών: Το «πιο σοκαριστικό» άνοιγμα θρίλερ

Από το εμβληματικό ανατριχιαστικό τηλεφώνημα στην αρχή του Scream μέχρι τον μικρό Georgie που πλέει το χάρτινο καραβάκι του στη βροχή στην αρχή του IT, οι ταινίες τρόμου έχουν μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα ξεκινήματα. Αλλά, ποια τρομακτική σκηνή έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό των θεατών όλα αυτά τα χρόνια; Οι λάτρεις του κινηματογράφου στο ranker.com έχουν βαθμολογήσει τις ενάρξεις ταινιών τρόμου που βρήκαν ως τις πιο συγκλονιστικές και αυτό που διεκδικεί την πρώτη θέση δεν είναι αυτό που θα περίμενες. Ένα υπερφυσικό θρίλερ του 2002 με τίτλο Ghost Ship (Το Στοιχειωμένο Πλοίο), νίκησε ταινίες όπως ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες (A Nightmare on Elm Street), Halloween, ακόμα και Τα Σαγόνια του Καρχαρία (Jaws). Τοποθετημένο στη δεκαετία του 1960, ξεκινά με μια πίστα γεμάτη κόσμο στο κατάστρωμα ενός πλοίου, με μια γοητευτική τραγουδίστρια, ερμηνεύει ζωντανά, ένα μελωδικό τραγούδι. Αλλά, αφού τους βλέπουμε όλους να χαμογελούν, να γελούν και να περνούν καλά, η καταστροφή χτυπάει σε αργή κίνηση, καθώς ένα καλώδιο σπάει.

Το καλώδιο περνάει μέσα από όλο το πλήθος των ανθρώπων και το βλέπουμε να κόβει γρήγορα τα κεφάλια κάποιων λουλουδιών, με τα τραπέζια να ανατρέπονται και μερικά από τα κρεμαστά φώτα να εκρήγνυνται καθώς διασχίζει το πλοίο. Ένα πλάνο είναι μάλιστα γυρισμένο από την οπτική γωνία του καλωδίου καθώς αυτό εκσφενδονίζεται μέσα στο πλήθος και κόβει κατευθείαν τους επιβάτες. Ένα πλάνο είναι κινηματογραφημένο από την οπτική γωνία του καλωδίου, καθώς αυτό εκσφενδονίζεται μέσα στο πλήθος και διαπερνά τους επιβάτες. Όλα αυτά συμβαίνουν σε λιγότερο από ένα λεπτό και οι θεατές μένουν με ένα ανατριχιαστικό κοντινό πλάνο του καλωδίου καλυμμένου με αίμα.

H σκηνή εμφανίζεται σαν παγωμένη καθώς γυρίζει σε όλους τους επιβάτες που στέκονται απόκοσμα ακίνητοι και προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη. Στη συνέχεια, σε μια σοκαριστική στιγμή, οι άνθρωποι αρχίζουν να πέφτουν στο πάτωμα ένας ένας και γίνεται σαφές ότι σχεδόν όλοι κόπηκαν στη μέση από το σύρμα. Μια γυναίκα που κόπηκε στη μέση, ενώ σε ένα άλλο τρομακτικό πλάνο, ένας άλλος άνδρας σερνόταν στο πάτωμα, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι είχε μόνο το πάνω μισό του σώμα του άθικτο. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν το φρικτό τέλος τους, έμεινε μόνο ένα κοριτσάκι που χόρευε με τον καπετάνιο πριν το σύρμα χτυπήσει το πλήθος. Τον κοιτάζει και ανακαλύπτει ότι το καλώδιο είχε περάσει κατευθείαν μέσα από το πρόσωπό του. Αίμα στάζει από το στόμα του καπετάνιου πριν το πάνω μισό του κεφαλιού του γλιστρήσει στο πάτωμα μπροστά της.

Η σκηνή που κόβει την ανάσα, τελειώνει με το κοριτσάκι να ουρλιάζει καθώς συνειδητοποιεί ότι είναι η μόνη που έχει απομείνει ζωντανή. Με την πάροδο των χρόνων, το τρομακτικό άνοιγμα της ταινίες, έχει επαινεθεί για τον ανατριχιαστικό παράγοντα σοκ και ο κόσμος εξακολουθεί να το θυμάται περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα. Το υπόλοιπο της ταινίας διαδραματίζεται 40 χρόνια αργότερα, με ένα συνεργείο διάσωσης να ανακαλύπτει το χαμένο από καιρό επιβατηγό πλοίο του 1962 να επιπλέει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Βερίγγειας Θάλασσας, καθώς διαπιστώνουν ότι οι προ πολλού νεκροί επιβάτες του μπορεί να βρίσκονται ακόμη στο πλοίο.

Τι έγραψαν οι τηλεθεατές για την ανατριχιαστική σκηνή

Μιλώντας για την ταινία στο Reddit, χρήστες έγραψαν: «Η αρχή του Ghost Ship με φρίκαρε πραγματικά όταν ήμουν νεότερος. Βρήκα αυτή την ταινία στο δωμάτιο της μητέρας μου σε VHS πάνω στη συρταριέρα της όταν ήμουν παιδί. Την έβαλα μπροστά και η σκηνή της αρχής με τραυμάτισε κυριολεκτικά, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο πριν».

«Το άνοιγμα ήταν εκπληκτικό. Μου αρέσει και η υπόλοιπη ταινία, αλλά είναι το είδος του ανοίγματος που κολλάει στο κεφάλι σου για πάντα».

«Γιατί κάποιος μπαίνει στον κόπο να συζητήσει ποια ταινία έχει την καλύτερη εναρκτήρια σκηνή, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το πλοίο-φάντασμα του 2002».

Η εμβληματική σκηνή έχει επίσης επαίνους στο X (πρώην Twitter), με κάποιον να παρατηρεί: «Η εναρκτήρια σκηνή του Ghost Ship πρέπει να διδάσκεται στη σχολή κινηματογράφου».

Η αφίσα της ταινίας Ghost Ship

Άλλοι πρόσθεσαν: «Μακράν μια από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ εναρκτήριες σκηνές ταινίας τρόμου!». «Το άνοιγμα στο Ghost Ship είναι σε θεϊκό επίπεδο». «Έχω παρακολουθήσει ένα δισεκατομμύριο ταινίες και ακόμα δεν έχω καταλάβει αν η εναρκτήρια σκηνή μιας ταινίας είναι τόσο σκληρή όσο αυτή του Ghost Ship, μιας ταινίας που δεν έχω δει παρά μόνο την έναρξη. Είναι απλά ένας πολύ δυνατός τρόπος να ξεκινάει μια ταινία. Δεν νομίζω ότι τίποτα ξεπερνά την εναρκτήρια σκηνή του Ghost Ship». Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχε μια εκπληκτική εναρκτήρια σκηνή, πολλοί θαυμαστές ισχυρίζονται ότι από εκεί η ταινία πήγε στον «κατήφορο».

Στο Reddit, οι θαυμαστές της ταινίας έγραψαν: «Αυτή η ταινία θα μπορούσε να ήταν οκτώ λεπτά μικρού μήκους και θα ήταν τέλεια». «Το άνοιγμα αυτής της ταινίας ήταν σχεδόν τέλειο, και μετά…συμβαίνουν τα υπόλοιπα. Μια τόσο απογοητευτική ταινία ακολούθησε αυτό το φοβερό ξεκίνημα».

Άλλοι στο X συμφώνησαν με το εξής: «Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε η ταινία ήταν ότι είχε μια από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ εναρκτήριες σκηνές σε ταινία τρόμου ποτέ, δεν υπήρχε περίπτωση η υπόλοιπη ταινία να ανταποκριθεί σε εκπληκτική συνέχεια κατά τη γνώμη μου». «Η εναρκτήρια σκηνή στην ταινία Ghost Ship του 2002 είναι ένα έργο τέχνης. Το υπόλοιπο της ταινίας, λιγότερο, αλλά μεγάλο σεβασμό για αυτή την τέλεια στιγμή». «Η εναρκτήρια σεκάνς του Ghost Ship είναι πολύ καλοδουλεμένη. Ντροπή για το υπόλοιπο της ταινίας».

Οι υπόλοιπες ταινίες στη λίστα

Άλλες ταινίες που μπήκαν στη λίστα του ranked.com περιλαμβάνουν το IT στη δεύτερη θέση, το Scream στην τρίτη, το Jaws στην τέταρτη και το Sinister στην πέμπτη. Το A Quiet Place καταλαμβάνει την έκτη θέση, με το Halloween στην έβδομη, το Dawn of the Dead στην όγδοη, το Trick’r Treat στην ένατη και τέλος το A Nightmare on Elm Street να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.