Νέα Υόρκη χιονοθύελλα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 11 κομητείες

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της δυτικής πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεχίζονται και την Παρασκευή, με τη χειρότερη και δυνητικά ιστορική χιονοθύελλα να απειλεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα. «Η χιονόπτωση θα οδηγήσει σε σχεδόν μηδενική ορατότητα, δυσκολία έως απόλυτα αδυναμία στις μετακινήσεις, ζημιές στις υποδομές και θα παραλύσει τις περισσότερο πληγείσες κοινότητες. Πολύ ψυχρός αέρας θα συνοδεύει αυτό το γεγονός, με θερμοκρασίες 20 βαθμούς κάτω από τις κανονικές προβλέψεις μέχρι το Σαββατοκύριακο», ανέφερε την Πέμπτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

A resident near #Buffalo, New York, captured an image showing a "wall of snow" that separated dry, partly sunny conditions and a total whiteout due to an intense band of lake-effect snow. #nywx

📷: @adamp26

LIVE blog: https://t.co/POeftprPqq pic.twitter.com/TnA8AO2F3t — AccuWeather (@accuweather) November 18, 2022

Ενδεικτικό είναι ότι:

Η εμπορική κυκλοφορία έχει απαγορευτεί σε ορισμένους δρόμους, αν και κάποιες απαγορεύσεις αντικαταστάθηκαν από ταξιδιωτικές οδηγίες το πρωί της Παρασκευής.

Οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο του Μπάφαλο, καθώς το χιόνι ξεπερνά ήδη το μισό μέτρο.

About 6 million people in six Great Lakes states – from Wisconsin to New York – are under snow alerts as the region is hit by a potentially historic storm https://t.co/5LpPwrfO0s pic.twitter.com/qJOa2rMgjt — CNN (@CNN) November 18, 2022

Η αρχή του αμερικανικού ποδοσφαίρου μετέφερε τον αγώνα της Κυριακής ανάμεσα στους Buffalo Bills και στους Cleveland Browns στο Ντιτρόιτ.

Σε τμήματα της κομητείας Oswego κοντά στη λίμνη Οντάριο είχε πέσει χιόνι πάνω από 60 εκατοστά μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα.

Η περιοχή του Μπάφαλο αναμένει χιόνι που θα φτάσει έως και το 1,5 μέτρο, με τα δημόσια σχολεία να παραμένουν κλειστά την Παρασκευή.

Here’s a clip from the I-90 live traffic cam in Hamburg, #NewYork just now where the highway has been shut down due to the ongoing extreme snowfall event caused by #LakeEffectSnow. ❄️ #nywx #les #snow pic.twitter.com/XYicXrqDNy — BirdingPeepWx (@BirdingPeepWx) November 18, 2022

Νέα Υόρκη: Χιονόπτωση εξίσου απειλητική με τη χιονοθύελλα του 2014

Απευθύνοντας έκκληση για μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους το Σαββατοκύριακο, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, περιέγραψε την καταιγίδα ως ένα «μείζον, σημαντικό» γεγονός χιονόπτωσης που θα μπορούσε να είναι τόσο απειλητικό για τη ζωή όσο η χιονοθύελλα του Νοεμβρίου 2014 που στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους στο Μπάφαλο. «Αυτό το επίπεδο χιονιού που πέφτει με αυτή την ένταση είναι που δημιουργεί την επικίνδυνη έλλειψη ικανότητας ορατότητας στους δρόμους», είπε η Χόκουλ την Πέμπτη, καθώς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 11 κομητείες.

We're LIVE with the latest on this lake effect snow! @JimCantore is waist-deep in it in Hamburg, New York: pic.twitter.com/3yxqNKFJU7 — The Weather Channel (@weatherchannel) November 18, 2022

Επιπλέον, αξιωματούχοι στην κομητεία Έρι της Νέας Υόρκης -η οποία περιλαμβάνει το Μπάφαλο- κήρυξαν επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την οδήγηση από το βράδυ της Πέμπτης. Η πιο ισχυρή χιονόπτωση αναμένεται να πλήξει την περιοχή Μπάφαλο, όπου θα αναμένεται χιόνι πάνω από ένα μέτρο, μια πρόβλεψη που δεν έχει αναγγελθεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Πράγματι, δεδομένου του ποσοστού χιονόπτωσης, το Μπάφαλο μπορεί να δει χιόνι ενός μήνα σε λίγες μόνο ώρες. Αν η πρόβλεψη γίνει πραγματικότητα, αυτός θα είναι ο Νοέμβριος με το περισσότερο χιόνι από το 2000.