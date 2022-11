Αν Χες τροχαίο: Αγωγή 2 εκατ. δολαρίων στους κληρονόμους της ηθοποιού

Η ηθοποιός Αν Χες έχασε τη ζωή της μετά το πολύκροτο τροχαίο δυστύχημα που είχε τον περασμένο Αύγουστο, όταν προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στον τοίχο ενός σπιτιού. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έκλεισε με τον θάνατο της 53χρονης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η ένοικος του σπιτιού, το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες από εκείνη την μέρα, ζητά αποζημίωση και μάλιστα ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δικηγόροι της ενοίκου του σπιτιού, Λιν Μισέλ, κατέθεσαν αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας στην κομητεία του Λος ‘Αντζελες, ζητώντας 2 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για «πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας από αμέλεια και παραβίαση». Στην κατάθεση, η Μισέλ αναφέρει πως «εργαζόταν από το σπίτι όταν έμεινε άναυδη από τη τρομαχτική ταχύτητα του οχήματος της Χες, που χτύπησε τον μπροστινό τοίχο, πέρασε μέσα από το σαλόνι, την κουζίνα, το γραφείο του σπιτιού πριν καταλήξει στην αποθήκη του σπιτιού της».

Κατά τα δικαστικά έγγραφα «το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, σταμάτησε μόλις λίγα μέτρα μακριά από την ενάγουσα και τα κατοικίδιά της. Ως αποτέλεσμα του θανατηφόρου συμβάντος που προκάλεσε η ηθοποιός, το σπίτι και όλη η προσωπική περιουσία της ενάγουσας κάηκε ολοσχερώς».

Στο δικαστήριο η Μισέλ δηλώνει «τρομοκρατημένη, σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς μέρος να ζήσει». Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει, ότι μερικές ημέρες μετά το συμβάν, οι γείτονές της ξεκίνησαν ένα διαδικτυακό έρανο για να μαζέψουν χρήματα, προκειμένου να τη στηρίξουν οικονομικά.

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast – a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area

our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ

— MarlaTellez (@MarlaTellez) August 5, 2022