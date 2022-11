Πτήση MH17 – Ουκρανία: Από ρωσικό πύραυλο η κατάρριψη του αεροσκάφους

Η πτήση MH17 της Malaysia Airlines καταρρίφθηκε το 2014 από έναν πύραυλο ρωσικής κατασκευής, ο οποίος εκτοξεύτηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το ολλανδικό δικαστήριο όπου διεξάγεται η δίκη για την κατάρριψη του αεροσκάφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων στην περιοχή, όταν καταρρίφθηκε το αεροσκάφος. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές ισόβιας κάθειρξης στους τρεις υπόπτους που καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία για τον ρόλο τους στην κατάρριψη της επιβατικής πτήσης. Οι καταδικασθέντες, δύο Ρώσοι πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών και ένας Ουκρανός αυτονομιστής ηγέτης, κρίθηκαν ένοχοι για την κατάρριψη του αεροσκάφους και τον θάνατο και των 298 επιβαινόντων.

Πρόκειται για τους Ρώσους Ιγκόρ Γκιρκίν, Σεργκέι Ντουμπίνσκι και τον Ουκρανό Λεοντίν Χαρτσένκο. Ο τέταρτος ύποπτος που δικάστηκε, ο Ρώσος Ολεγκ Πουλάτοφ, αθωώθηκε. Το δικαστήριο επίσης διέταξε τους καταδικασθέντες να πληρώσουν πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων. Οι ύποπτοι καταδικάστηκαν ερήμην και παραμένουν φυγόδικοι. Πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Ρωσία, η οποία δεν πρόκειται να τους εκδώσει. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ένοχοι δεν είχαν ασυλία καθώς δεν ήταν μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

The MH17 case: The court in The Hague recognized that the passenger plane was shot down by the Buk air defense system from the territory of Pervomais'kyi occupied by Russia pic.twitter.com/j3Te13OGoK — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 17, 2022

Η δικαστική απόφαση

Η πτήση MH17 της Malaysia Airlines καταρρίφθηκε το 2014 από έναν πύραυλο ρωσικής κατασκευής, ο οποίος εκτοξεύτηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το ολλανδικό δικαστήριο όπου διεξήχθη η δίκη τεσσάρων υπόπτων για την κατάρριψη του αεροσκάφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων στην περιοχή, όταν καταρρίφθηκε το αεροσκάφος. «Το δικαστήριο κρίνει ότι η MH17 καταρρίφθηκε από την εκτόξευση ενός πυραύλου BUK από ένα αγρόκτημα κοντά στο Περβομάισκ, σκοτώνοντας 283 επιβάτες και 15 μέλη του πληρώματος», δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής Χέντρικ Στένχαϊς. «Από τα μέσα Μαΐου 2014 η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο πάνω από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», δήλωσε ο Στένχαϊς αναφερόμενος στην περιοχή όπου καταρρίφθηκε η επιβατική πτήση στις 17 Ιουλίου 2014.

BREAKING: Three men have been found guilty of murder for the shooting down of passenger plane MH17 over Ukraine in 2014, killing 298 people pic.twitter.com/nKnjGtW4JK — TalkTV (@TalkTV) November 17, 2022

Ισόβια για τους καταδικασθέντες

Σε δεύτερη φάση, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάγης έκρινε τους Ρώσους Ιγκόρ Γκιρκίν, Σεργκέι Ντουμπίνσκι και τον Ουκρανό Λεοντίν Χαρτσένκο ένοχους για τη συντριβή του αεροσκάφους MH17 και τον θάνατο των 298 επιβατών του, καταδικάζοντάς τους σε ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της ολλανδικής εισαγγελίας να φυλακιστεί ο τέταρτος ύποπτος, ο Ρώσος Ολεγκ Πουλάτοφ, ο οποίος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Είναι η πρώτη φορά που δικαστήριο εξέδωσε ετυμηγορία για τον ρόλο της Ρωσίας στην σύγκρουση στην Ουκρανία από την ρωσική εισβολή στην Κριμαία το 2014. Το Κίεβο έχει προσφύγει κατά της Μόσχας κατηγορώντας την για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το 2017 για την υποστήριξή της προς τις φιλορωσικές αυτονομιστικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

⚡️⚡️⚡️ The court in The Hague today decided that the plane MH17 in the sky over Donbas in 2014 was shot down by the Buk air defense system, a missile launched from Pervomaisk… (Russian occupied) 👀 pic.twitter.com/O3MVjYxqmE — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) November 17, 2022

Ουκρανία κατά Ρωσίας

Η Ουκρανία έχει προσφύγει κατά της Ρωσίας τόσο σε ευρωπαϊκά δικαστήρια όσο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με το επιχείρημα ότι η Μόσχα ήλεγχε τους φιλορώσους αυτονομιστές της περιοχής του Ντονμπάς όταν κατερρίφθη η πτήση MH17. Τα θύματα της MH17, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς την Κουάλα Λουμπούρ, προέρχονταν από 10 διαφορετικές χώρες. Περισσότεροι από τους μισούς ήταν Ολλανδοί υπήκοοι. Επικεφαλής των ερευνών ήταν η Ολλανδία, με συμμετοχή από την Ουκρανία, τη Μαλαισία, την Αυστραλία και το Βέλγιο.