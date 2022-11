Νάνσι Πελόζι: Αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή

Η Νάνσι Πελόζι, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος. Η 82χρονη Νάνσι Πελόζι είναι επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βούλη από το 2003. Η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της στην ηγεσία των Δημοκρατικών.

Η Πελόζι είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής. Πρόσφατα βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα διεθνώς λόγω της επίσκεψης στο αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν. Η Πελόζι ανακοίνωσε σε ομιλία στη Βουλή ότι θα παραιτηθεί αφού ηγήθηκε των Δημοκρατικών για σχεδόν 20 χρόνια και μετά τη βάναυση επίθεση στον σύζυγό της, Πολ, τον περασμένο μήνα στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο. Η Δημοκρατική από την Καλιφόρνια είπε ότι θα παραμείνει στο Κογκρέσο ως εκπρόσωπος από το Σαν Φρανσίσκο, μια θέση που κατέχει εδώ και 35 χρόνια, όταν συνεδριάσει το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τη Νάνσι Πελόσι να παραμείνει στο Κογκρέσο, και να συνεχίσει να έχει έναν ρόλο στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

“For me, the hour’s come for a new generation to lead the Democratic caucus that I so deeply respect,” Pelosi said in a speech on the House floor Thursday afternoon.

