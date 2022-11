Μπάιντεν σκονάκι: Οδηγίες για τα… πάντα – Τι “έπιασαν” φωτογράφοι στη G20

Ο φακός συνέλαβε τον Τζο Μπάιντεν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 στην Ινδονησία με ένα σκονάκι, που του έδινε σαφείς οδηγίες αναφορικά με το πότε έπρεπε να καθίσει και να ποζάρει στον φακό. Μια κοντινή φωτογραφία του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ ενώ ήταν καθισμένος αποκάλυψε ένα έγγραφο με οδηγίες που ανέφεραν «ΕΣΥ θα καθίσεις στο κέντρο» και «ΕΣΥ θα κάνεις τα εναρκτήρια σχόλια». Οι σημειώσεις ανέφεραν πότε ο Μπάιντεν έπρεπε να ποζάρει στον φακό με τους λοιπούς ηγέτες στη σύνοδο, προτού λάβει θέση στο τραπέζι των συνομιλιών. Στο πάνω και στο κάτω μέρος των σημειώσεων, σαφείς οδηγίες με έντονους μαύρους χαρακτήρες έλεγαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι πρέπει να γυρίσει σελίδα για να συνεχίσει την ομιλία του, ενώ άλλες του επεσήμαιναν τι πρότζεκτ θα ανακοίνωνε κι ότι αυτός θα έκλεινε την εκδήλωση μαζί με τον οικοδεσπότη.

Biden is caught with cheat sheet at G20 informing him when to sit, speak and take a photo https://t.co/SdhYeUEpFD

Οι σημειώσεις αναφέρονταν στον πρόεδρο ως «ΕΣΥ» και η αποκάλυψή τους πυροδότησε νέες ανησυχίες για την υγεία και τη διαύγεια του Μπάιντεν, σημειώνουν, δηκτικά, βρετανικά ΜΜΕ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν πιάνεται επ’ αυτοφώρω με σκονάκι. Σε μια συνάντηση τον Ιούνιο στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας ο φακός τον συνέλαβε με ένα έγγραφο που περιλάμβανε σαφείς οδηγίες συμπεριφοράς: «ΕΣΥ θα μπεις στην αίθουσα Ρούζβελτ [του Λευκού Οίκου] και θα πεις “χαίρετε” στους παρισταμένους. ΕΣΥ θα καθίσεις. ΕΣΥ θα κάνεις σύντομα σχόλια (δύο λεπτά) στους εκπροσώπους του Τύπου». Η συνάντηση εξελίχθηκε ομαλά, αλλά μετά την αποχώρηση των δημοσιογράφων φωτογράφοι εντόπισαν το σκονάκι που κρατούσε στα χέρια του ο Πρόεδρος.

Next time someone tries to tell you Joe Biden isn’t a geriatric nursing home patient trapped in the White House, show them this.

He needs a notecard with step by step directions telling him what to do, including “YOU take YOUR seat”.

This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/GRMbgpcrEq

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 23, 2022