Καλιφόρνια – νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί: 25 άτομα παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο

Οι αρχές στο Λος Άντζελες στη Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν ότι 25 εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν έπεσε πάνω τους αυτοκίνητο -χωρίς να φρενάρει- καθώς έκαναν τζόκινγκ, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας. Η ομάδα των εκπαιδευόμενων αστυνομικών, κυρίως νεοσύλλεκτων της υπηρεσίας του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, έκανε πρωινό τρέξιμο όταν έπεσε πάνω της το SUV, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τους χτύπησε περί τις 06:30 (τοπική ώρα· 16:30 ώρα Ελλάδας).

Law enforcement investigate the scene after multiple Los Angeles County Sheriff's Department recruits were injured when a car crashed into them while they were out for a run in Whittier, California, U.S. November 16, 2022. REUTERS/Ringo Chiu pic.twitter.com/bk1nepWxal

