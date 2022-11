Χάρβεϊ Γουάινσταϊν θύματα: Η σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας περιγράφει τον βιασμό της

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες με τις οποίες περιέγραψε τον υποτιθέμενο βιασμό της από τον πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ένα από τα φερόμενα θύματά του. Η Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ, σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έκλεγε με λυγμούς καθώς περιέγραφε τα «παραμορφωμένα» και «σαν ψάρι» γεννητικά όργανα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν κατά τη χθεσινή της κατάθεση στη δίκη για σεξουαλική επίθεση του πρώην παραγωγού του Χόλιγουντ.

Η Νιούσομ ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, εξιστορώντας πώς ο Γουάινσταϊν φέρεται να τη βίασε το 2005 στο ξενοδοχείο Peninsula του Μπέβερλι Χιλς. «Στέκομαι όρθια. Αντιστέκομαι» είπε. «Φρίκη. Τρέμω. Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου. Είμαι απλώς μία από αυτές τις πλαστικές κούκλες που προσπαθεί να αυνανιστεί πάνω της» περιέγραψε. Κληθείσα από την αναπληρώτρια εισαγγελέα Μαρλίν Μαρτίνεζ να περιγράψει τη σωματική διάπλαση του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, η Σίμπελ Νιούσομ ανέφερε: «Πολλοί μώλωπες, σημάδια κίτρινα και πράσινα, πολλές ραγάδες στην κοιλιά του, καθόλου γυμνασμένος σωματικά. Δεν φαινόταν να του έχει γίνει περιτομή και ήταν κάπως παράξενο, κάπως σαν ψάρι, το πέος, κάτι ήταν παραμορφωμένο στους όρχεις… Πολύ δέρμα, πολύ δέρμα εκεί κάτω».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νιούσομ, άλλοτε ηθοποιός, είναι η τέταρτη γυναίκα που καταθέτει εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για σεξουαλική επίθεση στη δίκη του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, ο οποίος ήδη εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος τεσσάρων γυναικών στο Λος Άντζελες μεταξύ 2004 και 2013.

Jennifer Siebel Newsom, wife to California gov, asked to fake an orgasm in court during Harvey Weinstein trial https://t.co/9cfawe3qJt pic.twitter.com/px8u2ZoyHv

— New York Post (@nypost) November 16, 2022