Ουκρανία βομβαρδισμοί – πόλεμος: Ένας νεκρός στο Κίεβο, χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι

Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα κατά της Ουκρανίας, χτυπώντας πολλές περιοχές, προκαλώντας έναν θάνατο και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε μετά την επίθεση των Ρώσων στην ουκρανική πρωτεύουσα, σε κτίριο κατοικιών, σύμφωνα με όσα είπε και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι περίπου το μισό Κίεβο έχει μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών. «Τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι του Κιέβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη μαζική επίθεση ρωσικών πυραύλων», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. «Στην πρωτεύουσα, τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα”, έγραψε στο Telegram. «(Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης) προκάλεσε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία», κυρίως στο Κίεβο, «για να εξισορροπήσει το δίκτυο».

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Ουκρανίας είπε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο το Κίεβο, την Πολτάβα, το Μικολάιβ, το Ντνίπρο και το Τσερνίχιβ. Εκπρόσωπος της ουκρανικής αεροπορίας είπε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους σε μια επιδρομή σε όλη τη χώρα. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι επιθέσεις στόχευαν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομής, αλλά χτυπήθηκαν και κτίρια κατοικιών. Οι Ρώσοι χτύπησαν, επίσης, κρίσιμης σημασίας ενεργειακή υποδομή στο Λβιβ προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Ο Andriy Sadovyi, ο δήμαρχος του Λβιβ, έγραψε στο Telegram: «Ακούγονται εκρήξεις στο Λβιβ. Μείνετε όλοι σε καταφύγια!».

Russian rockets have just hit the capital again as part of a mass strike across Ukraine. In Kyiv, @Klitschko said two residential buildings were hit in Pechersk district. Video via Kyrylo Tymoshenko of @APUkraine . Follow more here https://t.co/G5mcBdgDuu pic.twitter.com/XKjEsWWIqY

Ο Oleh Synyehubov, ο κυβερνήτης της περιοχής Χάρκοβο της Ουκρανίας, δημοσίευσε μια σύντομη ενημέρωση στο Telegram λέγοντας: «Οι κατακτητές χτυπούν το Χάρκοβο! Μείνετε σε καταφύγια». Η πόλη Kryvyi Rih, η Πολτάβα και οι περιοχές Cherkassy έχουν πληγεί, σύμφωνα με τους αντίστοιχους επικεφαλής της πόλης και των περιφερειών τους. Συστήματα αεράμυνας εργάζονται για να καταρρίψουν εισερχόμενους πυραύλους στο Κίεβο, στο Τσερνίχιβ, στη Βίνιτσα καθώς και στην Πολτάβα, σύμφωνα με τους περιφερειακούς επικεφαλής τους. Τώρα, χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές έχουν αναφερθεί στη Μελιτόπολη και στην περιοχή Νικόπολη της περιοχής Ντνιπροπετρόβσκ. Άλλες επιθέσεις σημειώθηκαν στο Λβιβ, το Χάρκοβο και το Ζιτομίρ. Στη Νικόπολη, ο κυβερνήτης Valentyn Reznichenko είπε ότι το βαρύ πυροβολικό είχε πυροβολήσει περισσότερες από 60 φορές, χτυπώντας πολυώροφα κτίρια, σπίτια και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Air raid alert time. The vibes of 1940s London in Kyiv subway. pic.twitter.com/c2mvPgO7J9

while the g20 meet in bali to discuss putin’s war, he strikes residential buildings in kyiv

clear message to the world: russia is a rogue statepic.twitter.com/dWlyBSbobQ

— ian bremmer (@ianbremmer) November 15, 2022