Τζένιφερ Άνιστον – πατέρας: Απεβίωσε ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Αναστασάκης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Τζένιφερ Άνιστον ανακοίνωσε τον θάνατο του αγαπημένου της πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε σε ηλικία 89 ετών. Ο ηθοποιός Τζον Άνιστον, κατά κόσμον Γιάννης Αναστασάκης, είχε γεννηθεί το 1933 στα Χανιά της Κρήτης. Η πασίγνωστη κόρη του και επίσης ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα, τρεις ημέρες μετά το μοιραίο συμβάν, αναρτώντας μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους, από όταν εκείνη ήταν μωρό μέχρι σήμερα. Ο θάνατος του πατέρα της έρχεται αφότου η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον πόνο που της προκάλεσε το διαζύγιο των γονιών της και ότι πολύ αργότερα από το συμβάν κατάφερε να τους συγχωρήσει. «Συγχώρησα τη μαμά μου. Συγχώρησα τον πατέρα μου. Έχω συγχωρήσει την οικογένειά μου», αποκάλυψε η Τζένιφερ, σε μια συνέντευξη στο Allure.

Τα λόγια που επέλεξε για να συνοδεύσει τις φωτογραφίες στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Γλυκέ μου μπαμπά, Τζον Άντονι Άνιστον… Ήσουν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Είμαι τόσο ευγνώμων που πέταξες στους ουρανούς ήσυχος και χωρίς πόνο. Και στις 11/11! Είχες πάντα τέλειο timing. Αυτός ο αριθμός θα έχει για πάντα ένα ακόμα μεγαλύτερο νόημα για μένα πλέον. Θα σε αγαπώ μέχρι το τέλος του χρόνου. Μην ξεχάσεις να με επισκέπτεσαι». Η ίδια αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια θεραπείας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εγκατάλειψης που υπέστη, καθώς και ο πατέρας της την παράτησε όταν ήταν μικρό κοριτσάκι.

