Σεργκέι Λαβρόφ νοσοκομείο: Τι συμβαίνει με τον Ρώσο υπΕΞ

Μεγάλη ειδησεογραφικά πρακτορεία από το Associated Press ως το Bloomberg μεταδίδουν ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ, ωστόσο, να διαψεύδει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AP, τρεις κυβερνητικοί και ιατρικοί αξιωματούχοι της Ινδονησίας δήλωσαν στο Associated Press ότι ο Ρώσος διπλωμάτης νοσηλεύεται.

Το δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα ότι ο Λαβρόφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μόλις έφτασε στο Μπαλί της Ινδονησίας για της Σύνοδο της G20.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα διέψευσε την πληροφορία λέγοντας ότι αποτελεί fake news.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to hospital after arriving at the G-20 summit in Bali https://t.co/om9wWG7U7E pic.twitter.com/eJSnKp8LJC

— Bloomberg (@business) November 14, 2022