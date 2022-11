Μπάιντεν – Σι συνάντηση κορυφής G20: Τι συζήτησαν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας

Ελπίδες γέννησε η ιστορική συνάντηση – σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία – μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και το Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ στο περιθώριο της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας. Όπως μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία, ο Μπάιντεν είπε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως είναι και οι δύο υπεύθυνοι ώστε ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμέων τους να μην μετατραπεί σε σύγκρουση, στις συνομιλίες που είχαν με σκοπό να «λιώσουν οι πάγοι» στις σχέσεις τους, που είναι στο χειρότερο σημείο εδώ και δεκαετίες. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι είπε στον Τζο Μπάιντεν ότι η Κίνα είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» για την «τρέχουσα κατάσταση» στην Ουκρανία, σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ. Επίσης, ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι ο κόσμος είναι «αρκετά μεγάλος» για να μπορέσουν να ευημερήσουν αμφότερες οι Κίνα και οι ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν πολλά «κοινά συμφέροντα».

Στη συνάντηση, που διήρκεσε περίπου 3 ώρες, ο Μπάιντεν και ο Σι συμφώνησαν να επαναφέρουν την τακτική επικοινωνία και εναντιώθηκαν από κοινού στη χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Ο πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει ποτέ να γίνεται και δεν μπορεί να κερδηθεί, συμφώνησαν οι δύο πρόεδροι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο και υπογράμμισαν την αντίθεσή τους στην απειλή πυρηνικών στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήγειρε έναν αριθμό δύσκολων θεμάτων στη διάρκεια της τρίωρης συνάντησης, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, περιλαμβανομένων και των ενστάσεων των ΗΠΑ για τις «καταναγκαστικές και αυξανόμενα επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ταϊβάν», «τις οικονομικές πολιτικές εκτός αγοράς» του Πεκίνου και τις πρακτικές στη «Σιντζιάνγκ, στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στην Κίνα σε συνέχεια των συνομιλιών, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

«Κόκκινη γραμμή» για την Κίνα η Ταϊβάν

Ο Μπάιντεν σημείωσε: «Εγώ κατέστησα σαφές ότι επιθυμούμε να γίνει ειρηνικά η διευθέτηση των ζητημάτων. Είμαι πεπεισμένος ότι ο ομόλογός μου κατάλαβε πολύ καλά τι έλεγα. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι δεν χρειαζόμαστε έναν νέο ψυχρό πόλεμο». Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην πρώτη απευθείας συνάντησή τους μετά το 2017 πως το θέμα της Ταϊβάν είναι «πολύ κεντρικό για τα συμφέροντα της Κίνας» και η «πρώτη κόκκινη γραμμή» στις διμερείς σχέσεις που δεν πρέπει να παραβιαστεί. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας, την πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών αφότου ο Μπάιντεν έγινε πρόεδρος, ο Σι κάλεσε τον ηγέτη των ΗΠΑ να μεταφράσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ απέναντι στο Πεκίνο για την Ταϊβάν σε χειροπιαστές ενέργειες.

Να αποτραπεί μια σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας

«Το θέμα της Ταϊβάν είναι πολύ κεντρικό για τα συμφέροντα της Κίνας, το υπόβαθρο της πολιτικής βάσης των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, και η πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να παραβιαστεί στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», είπε ο Σι, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Το Πεκίνο θεωρεί πως η Ταϊβάν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας. Η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του αυτοδιοικούμενου νησιού απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πεκίνου για κυριαρχία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούνται συχνά τα τελευταία χρόνια από την Κίνα ότι ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Κινέζος ομόλογός του έδωσαν τα χέρια για πρώτη φορά ως ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων στην πρώτη του συνάντηση αφότου ο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

«Να αποφύγουμε τη σύγκρουση και να συνεργαστούμε σε επείγοντα, διεθνή ζητήματα»

Οι δύο ηγέτες υποδέχθηκαν ο ένας τον άλλον με μια σταθερή, παρατεταμένη χειραψία ποζάροντας χαμογελαστοί στις κάμερες μπροστά από μια σειρά από σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας. Περιστοιχισμένοι από Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους Μπάιντεν και Σι κάθισαν στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς να φορούν μάσκες – η μοναδική εξαίρεση στο δωμάτιο. «Είμαι αποφασισμένος να κρατήσω ανοικτές τις γραμμές επικοινωνίας μεταξύ μας προσωπικά, αλλά και μεταξύ των κυβερνήσεών μας επειδή οι χώρες μας έχουν πολλά, που μπορούμε να χειριστούμε», είπε στα πρώτα του σχόλια ο Μπάιντεν. «Ως ηγέτες των χωρών μας μοιραζόμαστε κατά τη γνώμη μου την ευθύνη ν α δείξουμε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ μπορούν να χειριστούν τις διαφορές τους, να αποφύγουν να πλησιάσει ο ανταγωνισμός τα όρια της σύγκρουσης και να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε σε επείγοντα, διεθνή ζητήματα που απαιτούν την αμοιβαία συνεργασία μας».

«Πρέπει να ανεβάσουμε τις διμερείς σχέσεις»

«Κύριε πρόεδρε, είναι καλό που σε βλέπω. Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν πριν από πάνω από πέντε χρόνια στο Νταβός. Αφότου αναλάβατε τα ηνία της προεδρίας, διατηρήσαμε επαφή τηλεφωνικώς, αλλά τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ενώπιος ενωπίω συναντήσεις. Και σήμερα έχουμε αυτό το τετ-α-τετ. «Κερδίσαμε εμπειρία, αλλά διδαχθήκαμε και μαθήματα. Η ιστορία είναι το καλύτερο εγχειρίδιο, άρα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως καθρέφτη. Οι σινοαμερικές σχέσεις βρίσκονται τώρα σε μια τέτοια κατάσταση, που όλοι ανησυχούμε γι’ αυτές, επειδή δεν είναι αυτό το θεμελιώδες συμφέρον των χωρών και των λαών μας, ούτε αυτό που περιμένει η διεθνής κοινότητα από μας. Ως ηγέτες των δύο μεγαλύτερων χωρών πρέπει να χαράξουμε τη σωστή πορεία για τις σινο-αμερικανικές σχέσεις. Πρέπει να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση για να προχωρήσουμε οι διμερείς σχέσεις, να τις ανεβάσουμε», είπε ο Κινέζος πρόεδρος.

«Ο κόσμος περιμένει από Κίνα και ΗΠΑ να χειριστούν σωστά τη σχέση τους»

Και συνέχισε: «Ο κόσμος περιμένει από Κίνα και ΗΠΑ να χειριστούν σωστά τη σχέση τους. Η συνάντησή μας προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κόσμου και πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες για να φέρουμε περισσότερη ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διεθνή σταθερότητα και ισχυρή ώθηση στην κοινή ανάπτυξη». Ο Σι Τζιν Πίνγκ δήλωσε έτοιμος για μια «εις βάθος» ανταλλαγή απόψεων με τον Μπάιντεν σε θέματα στρατηγικής σημασίας για τις σινο-αμερικανικές σχέσεις και σε μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».