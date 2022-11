Περντασντεφόγκου: Το μυστικό της μακροζωίας των υπεραιωνόβιων του χωριού της Σαρδηνίας

Το μικρό χωριό Περντασντεφόγκου στην επαρχία Νουόρο της Σαρδηνίας θα μπορούσε να είναι όπως κάθε άλλο χωριό στην Ιταλία: γραφικό, ήσυχο, χωρίς κάτι το θεαματικό. Κι όμως έχει μια τεράστια διαφορά με τα υπόλοιπα χωριά της χώρας. Έχει ανακηρυχθεί το χωριό με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υπεραιωνόβιων κατοίκων αναλογικά με τον πληθυσμό του, μπαίνοντας στο βιβλίο Γκίνες. Και για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να διασχίσει ένα στενό δρόμο όλο στροφές ανάμεσα στα απόκρημνα βουνά της Σαρδηνίας. Μόλις φθάσει κανείς στο χωριό, βλέπει μια πέτρινη πλάκα που επισημαίνει το ρεκόρ, ενώ ακόμα και η κεντρική πλατεία ονομάζεται Πλατεία Μακροζωίας (Piazza Longevità).

Σε κάθε γωνιά του μικρού χωριού φαίνεται η περηφάνια των κατοίκων για το ρεκόρ τους. Οι περισσότεροι έχουν δει με τα μάτια τους κρίσεις να έρχονται και να φεύγουν, κυβερνήσεις να αλλάζουν αλλά οι ίδιοι να παραμένουν εκεί. Στις προσόψεις των σπιτιών βρίσκονται αναρτημένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τα ονόματα και την ημερομηνία γέννησής τους.

Ένας απ’ αυτούς είναι και ο Βιτόριο Λάι, ο οποίος χαμογελάει στην κάμερα έχοντας φορέσει τα καλά του μ’ ένα καρό καπέλο. Το ίδιο καρό καπέλο του φορούσε και όταν πήγε στο εκλογικό τμήμα πριν λίγες εβδομάδες για να ψηφίσει το νέο ιταλικό κοινοβούλιο. Το εκλογικό του βιβλιάριο που δημοσιεύτηκε και στον λογαριασμό του χωριού στο facebook δείχνει την ημερομηνία γέννησής του: 12 Φεβρουαρίου 1922.

Two towns in Sardinia — Perdasdefogu and Seulo — are battling it out for the distinction of having the longest-living residents. But who truly holds the title? https://t.co/l1e0KwPFJE pic.twitter.com/bFkEpHQuet

— The New York Times (@nytimes) July 13, 2022