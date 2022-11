Αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα: Έξι οι νεκροί

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τη εναέρια σύγκρουση μεταξύ δύο ιστορικών στρατιωτικών αεροσκαφών, στο Ντάλας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού ABC, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι μέλη πληρώματος, μετά από την εναέρια σύγκρουση δύο ιστορικών στρατιωτικών αεροσκαφών, σε αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra ήταν τα αεροσκάφη που συγκρούστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου.

OMG – two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today

This is crazy

pic.twitter.com/CNRCCnIXF0

— James T. Yoder (@JamesYoder) November 12, 2022