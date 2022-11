Τζο Μπάιντεν γκάφα: Μπέρδεψε (δύο φορές) την Καμπότζη

Νέα γκάφα από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα. Μπέρδεψε την Καμπότζη με την Κολομβία κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας. «Ήταν τιμή μου που σας φιλοξενήσαμε τον Μάιο στον Λευκό Οίκο και τώρα που είμαστε και πάλι μαζί στην Καμπότζη» δήλωσε ο Μπάιντεν κατά την έναρξη των συνομιλιών το Σάββατο. «Ανυπομονώ να οικοδομήσουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο από αυτή που έχουμε ήδη επιτύχει. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για την ηγεσία της Κολομβίας ως πρόεδρος της ASEAN» συμπλήρωσε, ωστόσο, μπερδεύοντας τις δύο χώρες.

Την Πέμπτη, καθώς αποχωρούσε για τη Σύνοδο, ο Μπάιντεν έκανε το ίδιο λάθος. Είπε σε δημοσιογράφος πως θα ταξιδέψει στην Κολομβία, πριν αντιληφθεί ότι έκανε λάθος και το διορθώσει.

Οι ατυχείς στιγμές για τον Αμερικανό πρόεδρο δεν έχουν τέλος. Πριν από λίγες μέρες μπέρδεψε την Ουκρανία με τη Φαλούτζα όταν ρωτήθηκε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος Κιέβου – Μόσχας. Στη συνέχεια δήλωσε εσφαλμένα ότι θα πήγαινε να συμμετάσχει σε περιβαλλοντικές συνομιλίες στο «Κάιρο» της Αιγύπτου και όχι στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου εκφώνησε ομιλία κατά τη διάρκεια της διάσκεψης COP27 για το κλίμα.

US President Joe Biden accidentally referred to Cambodia as Colombia during a summit led by Southeast Asian leaders in Phnom Penh on November 12 pic.twitter.com/2uV48XRqj1

— TRT World (@trtworld) November 12, 2022