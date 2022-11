Χερσώνα – Ουκρανία: Ο στρατός μπήκε στην πόλη μετά την απόσυρση των Ρώσων

Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στη Χερσώνα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών άμυνας ανέφερε ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη Χερσώνα και ότι η πόλη επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο, αφού βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο. Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωσή της απευθύνθηκε προς Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στη Χερσώνα, καλώντας τους να παραδοθούν αμέσως. Η ανακοίνωση είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του Κιέβου ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στη Χερσώνα.

Ο Γιάροσλαβ Γιανούσεβιτς, ο Ουκρανός κυβερνήτης της Χερσώνας, ανάρτησε στο Telegram βίντεο με στρατιώτες από την 59η μηχανοκίνητη ταξιαρχία που διέσχιζαν το απελευθερωμένο χωριό Μπλαχοντάτνε, κρατώντας ουκρανικές σημαίες. Στο κοντινό χωριό Πόσαντ Ποκρόφσκι, διαλυμένα κτίρια και ένα κατεστραμμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο προς τη Χερσώνα σηματοδοτούν ότι εκεί βρισκόταν προηγουμένως η πρώτη γραμμή του μετώπου. Μια ουκρανική σημαία κυμάτιζε σε μια στάση λεωφορείου, γεμάτη με τρύπες από σφαίρες. Κατοικίες και κτίρια και στις δύο πλευρές του δρόμου είχαν χτυπηθεί από πυρά ενώ σπασμένα κλαδιά κρέμονταν από κορμούς δέντρων που βρίσκονται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο. Ουκρανοί στρατιώτες είχαν στήσει σημεία ελέγχου, χαιρετώντας τα οχήματα του ουκρανικού στρατού που περνούσαν από το σημείο.

Residents of Stanislav, together with Ukrainian soldiers, return 🇺🇦 flag to its rightful place and sing the anthem of Ukraine pic.twitter.com/lIQpH5GxDr

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 10, 2022