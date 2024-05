Eurovision 2024 Ισραήλ: Η Loreen αρνείται να δώσει το τρόπαιο στην Eden, αν κερδίσει

Σε ετοιμότητα είναι οι διοργανωτές της φετινής Eurovision ενόψει του τελικού, μετά τα απρόοπτα με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της συμμετοχής του Ισραήλ. Η Loreen, που κέρδισε τον διαγωνισμό πέρυσι, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τη Sun, ότι δεν πρόκειται να δώσει το τρόπαιο στην Eden Golan, σε περίπτωση που κερδίσει τον διαγωνισμό. Δρακόντεια είναι και τα μέτρα ασφαλείας για τον αποψινό τελικό, καθώς έχουν προκύψει μεγάλες αντιδράσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, με τις αρχές στη σουηδική πόλη να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

