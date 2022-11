Νύχτα των Κρυστάλλων KFC: Σάλος στη Γερμανία με διαφήμιση

«Είναι ημέρα μνήμης για τη Νύχτα των Κρυστάλλων! Περιποιηθείτε τον εαυτό σας με περισσότερο τρυφερό τυρί στο τραγανό κοτόπουλό σας. Τώρα στο KFCheese!». Αυτό είναι το αδιανόητο μήνυμα των KFC της Γερμανίας, που προκάλεσε σάλο, καθώς η γιορτή αφορούσε στο ναζιστικό πογκρόμ κατά των Εβραίων της Γερμανίας το 1938, που για πολλούς θεωρείται ως η «αρχή του Ολοκαυτώματος». Πολλοί πελάτες της εταιρείας την κατηγόρησαν για αναισθησία. Μετά τον σάλο, τα KFC επανήλθαν με απολογητικό μήνυμα κάνοντας λόγο για λάθος που οφείλεται «σε αυτοματοποιημένη ειδοποίηση. Λυπούμαστε πολύ, θα ελέγξουμε άμεσα τις εσωτερικές μας διαδικασίες ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Παρακαλώ συγχωρήστε αυτό το λάθος», ανέφερε στο μήνυμά της, σύμφωνα με το BBC.

Ο διευθυντής δημοσίων υποθέσεων στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων Ντάνιελ Σούγκαρμαν έκανε λόγο για «απολύτως αποτρόπαιο» έγκλημα. «Πόσο λάθος μπορείς να κάνεις με τη Νύχτα των Κρυστάλλων KFC Γερμανίας. Ντροπή σου», έγραψε από την πλευρά της στο Twitter η αναπληρώτρια διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Εβραϊκή ΜΚΟ Anti-Defamation League Ντάλια Γκρίνφελν. Εκπρόσωπος της KFC Γερμανίας δήλωσε στο Newsweek ότι το μήνυμα οφείλεται σε bot (αυτόματο λογισμικό). Όπως εξήγησε, η αυτόματη ειδοποίηση συνδέθηκε με ημερολόγια που περιλαμβάνουν εθνικές εορτές. Ο εκπρόσωπος ζήτησε «ειλικρινά» συγγνώμη για το «μη προγραμματισμένο, αναίσθητο και απαράδεκτο μήνυμα. Κατανοούμε και σεβόμαστε τη βαρύτητα και την ιστορία αυτής της ημέρας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ισότητα, την ένταξη και το ανήκειν σε όλους».

KFC in germany remembering the national socialist november pogroms against jews, the prelude to the shoah, with some tender cheese and crispy chicken pic.twitter.com/3VfdJnz2TQ

— Nicholas Potter (@n1ckism) November 9, 2022