Μπέλα Χαντίντ ινσταγκραμ: Προκάλεσε ανησυχία για την υγεία της με νέες φωτογραφίες

H Μπέλα Χαντίντ προκάλεσε ανησυχία με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media. Το 26χρονο μοντέλο ανάρτησε μια σειρά από φωτογραφίες σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram, μέσα από το δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Τα στιγμιότυπα δείχνουν τα πόδια της μελανιασμένα και την ίδια να γυρίζει πλάτη στον φακό, με την πλάτη της να είναι γεμάτη επιδέσμους. Σε μια τρίτη φωτογραφία, η Μπέλα Χαντίντ δείχνει στο κοινό της μία σύριγγα γεμάτη αίμα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που το μοντέλο βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Το κοινό της εικάζει πως πρόκειται είτε για κάποια θεραπεία, είτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν το Σάββατο στη Σάντα Μόνικα. Η Μπέλα Χαντίντ βρέθηκε κανονικά στο πλατό για την προγραμματισμένη της φωτογράφιση, χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάποιο πρόβλημα υγείας. Εκπρόσωποι των ξένων μέσων ενημέρωσης έχουν επικοινωνήσει μαζί της για μια δήλωση. Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Στο παρελθόν, η Μπέλα Χαντίντ είχε μιλήσει για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, καθώς πάσχει από τη νόσο του Lyme. Πρόκειται για μια βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το δάγκωμα μολυσμένου τσιμπουριού και αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η νοσηλεία της σχετίζεται με την ασθένεια.

Bella via Instagram Stories.

Sending you so much love @bellahadid ❤️ pic.twitter.com/6T5eozcOge

— Hadid News (@HadidNews) November 7, 2022