Χερσώνα – Ρώσοι: Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η απόσυρση των δυνάμεων του Πούτιν

Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Χερσώνα, στρατηγικής σημασίας πόλη της Ουκρανίας, και το μοναδικό περιφερειακό κέντρο που είχε καταλάβει από την έναρξη της εισβολής, με τον Guardian όμως να προειδοποιεί πως η κίνηση αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως οριστική αποτυχία. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού διέταξε χθες Τετάρτη τα ρωσικά στρατεύματα να αποσυρθούν από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου ενόψει των ουκρανικών επιθέσεων κοντά στη νότια πόλη Χερσώνα. Η υποχώρηση σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις (περίπου 40.000 άνδρες) θα αποχωρήσουν εξ ολοκλήρου από την περιοχή στη δυτική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα, καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει την ουκρανική αντεπίθεση. «Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιο λογική επιλογή είναι να οργανωθεί η άμυνα κατά μήκος του ποταμού Ντνίπρο», είπε χθες ο στρατηγός Σουροβίκιν σε συνάντηση ανώτερων στρατιωτικών ηγετών. Η ανακοίνωση ήρθε λίγο αφότου ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αναπληρωτής διοικητής της Χερσώνας, Κιρίλ Στρεμούσοφ, ένας από τους κύριους υποστηρικτές της κατάληψης της πόλης, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Λογαριασμός στο Telegram, που κατά πάσα πιθανότητα ανήκει στη ρωσική πλευρά, δημοσίευσε από νωρίς το μεσημέρι χθες Τετάρτη, πληροφορίες για την αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα, κάνοντας λόγο για «μαύρη και τραγική σελίδα στην Ιστορία του ρωσικού στρατού και του ρωσικού κράτους».

