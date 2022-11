Χερσώνα – Ρωσία: Πλήγμα για τον Πούτιν η αποχώρηση του στρατού

Τα ρωσικά στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν από τη Χερσώνα, την πόλη στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μόνο μεγάλο διοικητικό κέντρο που κατέλαβαν από την έναρξη του πολέμου. Τα ρωσικά στρατεύματα θα αποσυρθούν από όλη τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερο, έγινε γνωστό την Τετάρτη. Σε σχόλια που μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοιγκού, τόνισε ότι «οι ζωές και η υγεία των στρατευμάτων πάντα έχουν προτεραιότητα. Λαμβάνουμε υπόψη την απειλή στον άμαχο πληθυσμό και σεβόμαστε τις επιθυμίες αυτών που θέλουν να φύγουν, αλλά και διασφαλίζουμε την μεταφορά του στρατιωτικού υλικού στον Δνείπερο»

Ο διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, επικαλέστηκε δυσκολίες εφοδιασμού. Η καλύτερη επιλογή σε αυτές τις περιστάσεις, είπε ακόμη ο στρατηγός σε ανώτατους αξιωματικούς, θα είναι η οργάνωση της άμυνας σε μια γραμμή κατά μήκος του Δνείπερου. «Η Χερσώνα δεν μπορεί να εφοδιαστεί και να λειτουργήσει πλήρως. Η Ρωσία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να διασφαλίσει την εκκένωση των κατοίκων», είπε. Πρόσθεσε ότι η απόφαση για την υπεράσπιση της αριστερής όχθης [ενν. στα ανατολικά του Δνείπερου] δεν ήταν εύκολη, ταυτόχρονα θα σώσουμε τις ζωές των στρατιωτών.

Here's Shoigu giving the order to pullout: "The lives and health of our troops always takes priority. Take into account the threat to the civilian population and respect the wishes of those who wish to leave. And secure the transfer of military equipment across the Dnipro" pic.twitter.com/InuLjbk97s

