Νάνσι Πελόζι επίθεση: Χρειάστηκε να αλλάξουν σχήμα στο κρανίο του άνδρα μου

Για τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη ο σύζυγός της μετά την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι τους μίλησε η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. Όπως εξήγησε στο CNN η 82χρονη πολιτικός, τα τραύματα που υπέστη ο Πολ Πελόζι στο κεφάλι από το σφυρί του εισβολέα είχαν ως αποτέλεσμα να ραγίσει το κρανίο του στο επάνω μέρος, σε δύο σημεία. Έτσι, οι χειρουργοί χρειάστηκε να αφαιρέσουν το συγκεκριμένο τμήμα, να το αναμορφώσουν και να το τοποθετήσουν ξανά στο κεφάλι του, προκειμένου να αποφευχθεί τραυματισμός του εγκεφάλου.

«Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο» σχολίασε η Πελόζι, η οποία αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του δράστη μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις οποίες ο πραγματικός στόχος της επίθεσης ήταν εκείνη. «Για μένα, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, επειδή ο Πολ δεν ήταν ο στόχος, αλλά είναι εκείνος που πληρώνει το τίμημα» σημείωσε χαρακτηριστικά με το πρόσωπό της να σκοτεινιάζει. Για την ίδια, η αιτία που πυροδότησε αυτήν την επίθεση μίσους είναι η παραπληροφόρηση «που δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας».

Μία από τις λιγοστές στιγμές που η 82χρονη πολιτικός χαμογέλασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν όταν αποκάλυψε τα πρώτα λόγια του άνδρα της όταν βγήκε από το χειρουργείο και ο γιος της τον ενημέρωσε ότι όπου να ‘ναι καταφθάνει και η ίδια για να τον δει. «Α, η μαμά σου πρέπει να είναι πολύ χαρούμενη επειδή νίκησαν οι Ravens εχθές» ήταν το απρόσμενο σχόλιο του συζύγου της που ξέρει πολύ καλά την αφοσίωσή της στην ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου με έδρα τη Βαλτιμόρη. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είπε επίσης για τον άνδρα της ότι ξέρει πως η ανάρρωση θα είναι μακρά και επίπονη, αλλά «είναι τζέντλεμαν και δεν παραπονιέται», ενώ παραδέχθηκε ότι το βίαιο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της για συνταξιοδότηση.

In an interview with CNN, Nancy Pelosi visibly choked up while recalling the moment she was woken up by Capitol police who notified her about the attack on her husband at their home in San Francisco pic.twitter.com/GfqQUGIznn

— NowThis (@nowthisnews) November 7, 2022