Η κόρη της παλεύει με τον καρκίνο και θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα το Σαββατοκύριακο

Μια μαμά αποφάσισε να γιορτάσει τα Χριστούγεννα νωρίτερα φέτος, καθώς η κόρη της παλεύει με τον καρκίνο σε τελικό στάδιο. Η Νίκολα Νούταλ δήλωσε ότι η οικογένειά της αποφάσισε να «επισπεύσει τα Χριστούγεννα» και να τα γιορτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο όγκος της κόρης της Λάουρα επέστρεψε. Η 22χρονη Λάουρα η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο εδώ και τέσσερα χρόνια, υποβλήθηκε πρόσφατα στην τέταρτη μεγάλη χειρουργική επέμβαση, αλλά ο καρκίνος επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα. Και τώρα η μητέρα της σχεδιάζει ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δείπνο.

"This is the biggest cancer killer of children and adults under 40, why is there not more funding?" – Barrowford's Laura Nuttall's been speaking after major surgery on aggressive brain tumours.https://t.co/uWpZpa8m6j

— BBC Lancashire (@BBCLancashire) October 31, 2022