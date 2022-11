Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς

O Τζο Μπάιντεν έχει κάθε λόγο να ανασαίνει με ανακούφιση, αφού οι Δημοκρατικοί προβάλλουν σθεναρή αντίσταση μπροστά στο λεγόμενο «κόκκινο κύμα» των Ρεπουμπλικανών και φαίνεται ότι απέφυγαν τον καταποντισμό, που πολλοί προέβλεπαν. Οι λόγοι της αισιοδοξίας του είναι υπαρκτοί: παρά τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και τη σχετική απουσία του από την καμπάνια, ο Μπάιντεν πιθανώς θα μπορέσει να διεκδικήσει την καλύτερη επίδοση κυβερνώντος κόμματος σε ενδιάμεσες εκλογές εδώ και 20 χρόνια, από την εποχή δηλαδή που οι Ρεπουμπλικανοί του Τζορτζ Μπους του νεότερου κατέκτησαν έδρες στην αναμέτρηση που ακολούθησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς οι Δημοκρατικοί διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες να κρατήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ εξέλεξαν κυβερνήτες και βουλευτές σε Πολιτείες-κλειδιά.

Ανοικτό παραμένει, βέβαια, το ερώτημα τι θα γίνει με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν η προβλεπόμενη νίκη των Ρεπουμπλικανών θα είναι οριακή, όπως διαγράφεται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, καθώς το εύρος της και το ενδεχόμενο το κυβερνών κόμμα να κρατήσει τη Γερουσία θα έχει επιπτώσεις αναφορικά με την υλοποίηση της ατζέντας του Μπάιντεν στο δεύτερο ήμισυ της θητείας του.

Just got off the phone with some of tonight’s winners — including some folks I saw on the road this year.

If you’re in line to vote, remember to stay in line! pic.twitter.com/43CF4rSFrP

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022