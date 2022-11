Δολοφόνος Τζον Λένον: Ήθελα να γίνω κάποιος, λέει ο Μαρκ Τσάπμαν

Ο άνδρας που πυροβόλησε θανάσιμα τον Τζον Λένον παραδέχτηκε στην επιτροπή αποφυλάκισης ότι ήξερε ότι ήταν λάθος η πράξη του αλλά αναζητούσε τη φήμη και είχε το «κακό» στην καρδιά του. Ο Μαρκ Τσάπμαν είπε ότι είχε μια «εγωιστική περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή με παγκόσμιες συνέπειες». Ο δολοφόνος του Τζον Λένον, είπε ότι πυροβόλησε το πιο διάσημο Σκαθάρι επειδή «ήθελε να γίνει κάποιος και τίποτα δεν θα τον σταματούσε». Ο Τσάπμαν πυροβόλησε και σκότωσε τον Λένον στις 8 Δεκεμβρίου 1980 καθώς αυτός και η Γιόκο Όνο επέστρεφαν στο διαμέρισμά τους στο Upper West Side. Στη συνέχεια παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει η αστυνομία και αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για φόνο δευτέρου βαθμού. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και βρίσκεται στην φυλακή από το 1981. Πέρυσι, οι αρχές αρνήθηκαν στον Τσάπμαν για 12η φορά την αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους και πλέον είναι διαθέσιμα τα πρακτικά από την ακρόαση.

