Twitter απολύσεις – Μασκ: Δεκάδες απολυμένοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στην εταιρεία

«Άνω κάτω» φαίνεται πως έγινε το Twitter, μετά τις μαζικές απολύσεις που έγιναν, με απόφαση του Έλον Μασκ. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Twitter φέρεται να ζητά από δεκάδες απολυμένους εργαζόμενους να επιστρέψουν ξανά στη δουλειά, διότι οι απολύσεις τους «έγιναν κατά λάθος». Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η εργασία τους ενδέχεται να χρειαστεί για να δημιουργηθούν νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν ενώ μόλις την Παρασκευή έγιναν οι μαζικές απολύσεις του μισού εργατικού δυναμικού, κι ενώ ο νέος ιδιοκτήτης υπεραμύνεται της πολιτικής του, στο πλαίσιο περικοπών για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πλατφόρμας.

Ο Έλον Μασκ επισήμανε ότι η εταιρεία δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς χάνονται πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ όπως έγραψε, στους εργαζόμενους που απολύθηκαν προσφέρθηκαν 3 μισθοί, που είναι 50% περισσότερο απ’ όσο ορίζει ο νόμος. Πολλοί από τους απολυμένους έμαθαν για το τέλος της εργασιακής τους σχέσης με την πλατφόρμα όταν έχασαν την πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα επικοινωνίας, όπως το email. Εν τω μεταξύ ο Έλον Μασκ δήλωσε χθες ότι οι χρήστες του Twitter που έχουν δημιουργήσει πλασματικά προφίλ που μιμούνται άλλους χρήστες, χωρίς να τα έχουν χαρακτηρίσει ως «παρωδία» θα αποκλείονται μόνιμα από την αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς προειδοποίηση.

Ακολούθως, σε μία ξεχωριστή ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ δήλωσε ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα προχωρούσε στην έκδοση μιας προειδοποίησης πριν από την αναστολή του προφίλ, αλλά καθώς το Twitter εξελίσσει μία ευρεία διαδικασία επαλήθευσης των χρηστών του, δεν θα υπάρξει καμία προειδοποίηση όπως επίσης και δεν θα υπάρξουν «εξαιρέσεις». «Αυτό θα αποτελέσει μία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Twitter Blue», δήλωσε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι η οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος θα προκαλεί την απώλεια του σήματος επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη. Η Twitter το Σάββατο αναβάθμισε την εφαρμογή του στο App Store της Apple προκειμένου να αρχίσει να συλλέγει τη μηνιαία χρέωση των 8 δολαρίων για το μπλε σήμα επαλήθευσης των στοιχείων. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αλλαγή του Ίλον Μασκ στο Twitter.

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission.

O Μασκ που είναι επίσης, διευθύνων σύμβουλος της Tesla Inc θα έχει τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Twitter, ενώ τον προηγούμενο μήνα δήλωσε ότι η αναφερόμενη πλατφόρμα θα οργανώσει ένα συμβούλιο επανελέγχου περιεχομένου που θα έχει «διαφορετικές απόψεις σε ένα ευρύ φάσμα». «Δεν θα λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή την αποκατάσταση προφίλ χρηστών πριν να συνεδριάσει αυτό το συμβούλιο», πρόσθεσε ο ίδιος. Για το θέμα της κατάργησης λογαριασμών χρηστών, ο Μασκ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή τους στο Twitter, μέχρι η αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να έχει «μία ξεκάθαρη διαδικασία για να το κάνει αυτό».

Η οργάνωση μιας τέτοιας διαδικασίας θα απαιτήσει τουλάχιστον μερικές εβδομάδες, όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή του ο Μασκ, ξεκαθαρίζοντας το χρόνο ενδεχόμενης επιστροφής του πιο αμφιλεγόμενου χρήση του Twitter, του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον οποίο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Το νέο χρονοδιάγραμμα αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ δεν θα επιστρέψει πριν από τις αυριανές ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Νωρίτερα την Κυριακή, η εφημερίδα «The New York Times» ανέφερε ότι το Twitter καθυστερεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων των χρηστών του για αμέσως μετά από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.

Donald Trump and other individuals banned from Twitter can have their accounts restored in “at least a few more weeks” according to a new tweet from Elon Musk. pic.twitter.com/V6oa2N3Vb1

— Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2022