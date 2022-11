Έλον Μασκ – απολύσεις στο Twitter: Το mail σοκ που πήραν οι εργαζόμενοι

Το Twitter, θα ενημερώσει σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής (4/11), μέσω e-mail, του εργαζομένους της εταιρείας, για το αν έχουν απολυθεί ή όχι. Μετά την εξαγορά του Twitter από το δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, την προηγούμενη Παρασκευή (28/10), η εταιρεία εξήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε περικοπές έως και το 50% του προσωπικού, που μετουσιώνεται σε περίπου 3.700 εργαζομένους.

Προειδοποιητικό email που στάλθηκε στους εργαζόμενους του Twitter

Το Twitter θα ενημερώσει σήμερα στις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), όσους εργάζονται στην εταιρεία μέσω εσωτερικού email, για το αν έχουν απολυθεί ή παραμένουν στις θέσεις τους. «Σε μια προσπάθεια να θέσουμε το Twitter σε μια υγιή πορεία, θα προχωρήσουμε στη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας την Παρασκευή», ανέφερε μέρος του email που εστάλη την Πέμπτη (3/11), σύμφωνα με πληροφορίες του «Reuters». Το Twitter ανέφερε επίσης στο email, ότι τα γραφεία του θα κλείσουν προσωρινά και ότι θα ανασταλεί η πρόσβαση, σε όλα τις κάρτες πρόσβασης στην επιχείρηση, προκειμένου «να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας κάθε εργαζομένου, καθώς και των συστημάτων και των δεδομένων των πελατών του Twitter».

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι που δεν επηρεάζονται από τις απολύσεις θα ειδοποιηθούν μέσω των διευθύνσεων email της εργασίας τους, ενώ το προσωπικό που έχει απολυθεί θα ειδοποιηθεί για τα επόμενα βήματα στα προσωπικά τους email, ανέφερε το υπόμνημα του Twitter.

Ολόκληρη η επιστολή του Έλον Μασκ στους εργαζομένους του Twitter

Ακολουθεί το πλήρες μήνυμα που έστειλε ο Έλον Μασκ στους εργαζομένους του Twitter, σύμφωνα με το tweet που ανήρτησε ο Will Oremus, δημοσιογράφος της «Washighton Post»:

«Ομάδα,

Σε μια προσπάθεια να βάλουμε το Twitter σε ένα υγιές μονοπάτι, θα περάσουμε από τη δύσκολη διαδικασία της μείωσης του εργατικού δυναμικού μας σε παγκόσμια κλίμακα την Παρασκευή (4/11). Αναγνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει ορισμένα άτομα που έχουν πολύτιμη συνεισφορά στο Twitter, αλλά αυτή η ενέργεια είναι δυστυχώς απαραίτητη για να διασφαλιστεί η επιτυχία της εταιρείας από εδώ και στο εξής. Δεδομένης της φύσης του κατανεμημένου εργατικού δυναμικού μας και της επιθυμίας μας να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα επηρεαζόμενα άτομα, η επικοινωνία για αυτήν τη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω email. Μέχρι τις 18:00 (ώρα Ελλάδα) την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, όλοι θα λάβουν ένα προσωπικό email με θέμα: “Ο ρόλος σας στο Twitter. Ελέγξτε το email σας, συμπεριλαμβανομένου του φακέλου ανεπιθύμητων μηνυμάτων”.

Εάν δεν επηρεαστεί η απασχόλησή σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω του εταιρικού email σας στο Twitter.

Εάν επηρεαστεί η απασχόλησή σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση με τα επόμενα βήματα μέσω του προσωπικού σας email.

Εάν δεν λάβετε ένα email από το [email protected] έως τις 12:00 το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, στείλτε email στο [email protected]

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια κάθε εργαζομένου, καθώς και τα συστήματα του Twitter και τα δεδομένα πελατών, τα γραφεία μας θα κλείσουν προσωρινά και θα ανασταλεί κάθε πρόσβαση με την κάρτα εργασίας. Εάν βρίσκεστε στο γραφείο ή στο δρόμο σας προς το γραφείο, παρακαλούμε επιστρέψτε στο σπίτι σας. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια απίστευτα δύσκολη εμπειρία που πρέπει να ζήσετε, είτε επηρεάζεστε, είτε όχι. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να τηρείτε τις πολιτικές του Twitter που σας απαγορεύουν να συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον Τύπο ή αλλού.

Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά σας στο Twitter και για την υπομονή σας καθώς προχωράμε σε αυτήν τη διαδικασία.

Ευχαριστώ.

Twitter»

Here's the first official communication from Twitter's new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you're laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp — Will Oremus (@WillOremus) November 4, 2022

Φόβος από τους εργαζόμενους στο Twitter

Ορισμένοι εργαζόμενοι έγραψαν στο Twitter ότι η πρόσβασή τους στο σύστημα πληροφορικής της εταιρείας είχε μπλοκαριστεί και φοβήθηκαν αν αυτό υποδηλώνει ότι είχαν απολυθεί. Σύμφωνα με την «Daily Mail», καθώς άρχισαν οι απολύσεις, οι απολυμένοι υπάλληλοι του Twitter άρχισαν να δημοσιεύουν στην πλατφόρμα με το hashtag «#OneTeam», τις τελευταίες τους ώρες στην εταιρεία, εκφράζοντας τόσο τη θλίψη όσο και την ευγνωμοσύνη τους για τον χρόνο που εργάστηκαν εκεί.

Looks like I’m unemployed y’all. Just got remotely logged out of my work laptop and removed from Slack. #OneTeam forever. Loved you all so much. So sad it had to end this way 💔 — Simon Balmain  (@SBkcrn) November 4, 2022

«Φαίνεται ότι είμαι πλέον άνεργος. Μόλις αποσυνδέθηκα εξ’ αποστάσεως από τον φορητό υπολογιστή της εργασίας μου και αφαιρέθηκα από το Slack», έγραψε στο twitter ένας εργαζόμενος του Twitter ονόματι Simon Balmain.

Ενας άλλος εργαζόμενος του Twitter υπό τον φόβο της απόλυσης έγραψε στην πλατφόρμα σχετικά: «Είπα στον μικρό μου γιο Hortnence ότι ο μπαμπάς μπορεί να μην έχει δουλειά αύριο. Μου είπε, “Μπαμπά, γιατί το 1% (εννοεί τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο) δεν καταλαβαίνει ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες”. Είναι τεσσάρων ετών. Επρεπε να δει τον μπαμπά του να κλαίει #oneteam».

I told my little son Horntence that daddy might not have a job tomorrow. He said “Daddy, why don’t the one percent understand that their actions have consequences that ripple out or don’t they care.” He’s four years old. He has to see his daddy cry.#OneTeam #lovewhereyouworked pic.twitter.com/BLvyoCYMyY — Negative5 (@strangertemple) November 4, 2022

Mία άλλη υπάλληλος του Twitter στη Βρετανία, η οποία εργάζεται πάνω σε συνεργασίες ειδήσεων και ψυχαγωγίας, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης: «Ό,τι και να συμβεί, να ξέρετε ότι χτίσατε κάτι ξεχωριστό, είχατε αντίκτυπο. Είστε μια φοβερή ομάδα #OneTeam».

Ομαδική αγωγή κατά του Twitter κατέθεσαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας

Χθες, Πέμπτη, κατατέθηκε ομαδική αγωγή κατά του Twitter από τους εργαζομένους του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η εταιρεία πραγματοποιούσε μαζικές απολύσεις, χωρίς να παρέχει την απαιτούμενη προειδοποίηση 60 ημερών, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Καλιφόρνια.

Η αγωγή ζητούσε επίσης από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, να εκδώσει εντολή για τον περιορισμό του Twitter από το να καλεί τους υπό απόλυση υπαλλήλους να υπογράψουν έγγραφα, χωρίς να τους ενημερώνει για την εκκρεμότητα της υπόθεσης.

Ο Έλον Μασκ ζητά να εξοικονομηθεί 1 δισεκ. σε λειτουργικά κόστη του Twitter

Ο ιδιοκτήτης του Twitter έδωσε εντολή να εξοικονομηθεί έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κόστη λειτουργίας που αφορούν την εταιρεία, τόνισε το «Reuters». Ο δισεκατομμυριούχος, έχει ήδη εκκαθαρίσει τα ανώτερα κλιμάκια της εταιρείας, απολύοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα κορυφαία οικονομικά και νομικά στελέχη της. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονταν στην κορυφή των τμημάτων διαφήμισης, μάρκετινγκ και ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Η πρώτη εβδομάδα του Έλον Μασκ ως ιδιοκτήτη του Twitter σημαδεύτηκε από χάος και αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν προγραμματιστεί δύο εταιρικές συναντήσεις την πρώτη εβδομάδα, οι οποίες ακυρώθηκαν λίγες ώρες αργότερα. Οι απολύσεις, οι οποίες αναμένονταν εδώ και καιρό, έχουν παγώσει τη φημισμένη ανοιχτή εταιρική κουλτούρα του Twitter, την οποία έχουν επαινέσει πολλοί από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

«Εάν βρίσκεστε στο γραφείο ή πηγαίνετε στο γραφείο, παρακαλώ επιστρέψτε στο σπίτι σας», ανέφερε το Twitter σε email την Πέμπτη, προς τους εργαζομένους της εταιρείας. Λίγο μετά την άφιξη του email στα εισερχόμενα των εργαζομένων, εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τα κανάλια Slack της εταιρείας για να την αποχαιρετήσουν, δήλωσαν δύο υπάλληλοι στο «Reuters», ενώ κάποιος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάλεσε τον Έλον Μασκ να συμμετάσχει στο κανάλι αυτό.