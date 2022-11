Το «μωρό θαύμα» που γεννήθηκε πρόωρα με έναν όγκο διπλάσιο από το μέγεθός του

Ενα μωράκι γεννήθηκε πρόωρο κατά τρεις μήνες με έναν όγκο που είχε το διπλάσιο μέγεθός του. Πρόκειται για ένα «θαύμα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι γιατροί. Η μικρή Saylor Thomson γεννήθηκε στο νοσοκομείο Mater Mothers’ και το βάρος της ήταν 1.025 γραμμάρια, ενώ ο όγκος στο σωματάκι της ήταν δύο κιλών. Όταν έγινε η εξέταση στις 20 εβδομάδας, στους γονείς του παιδιού είπαν ότι η κόρη τους είχε 25%-40% πιθανότητα να επιβιώσει. Λίγα λεπτά μετά τη γέννησή της, μια ομάδα 25 ατόμων ξεκίνησε μια επέμβαση έξι ωρών για να αφαιρέσει το ιεροκοκκυγικό τεράτωμα, κάτι σπάνιο, που εμφανίζεται σε μία στις 40.000 γεννήσεις. Δύο μήνες αργότερα, η Saylor, η ανάρρωση για το «μωρό θαύμα» είναι «φανταστική» και κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δυνατή.

Ο καθηγητής Saliesh Kumar από τη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου, ο οποίος βοήθησε στη γέννηση της μικρής, είπε πως ήταν ο μεγαλύτερος όγκος που αφαιρέθηκε ποτέ από ένα μωρό στο μέγεθός της στο Mater Mothers’.

«Δεν ξέρουμε γιατί μεγαλώνει ο όγκος και είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να προκύψει σε θηλυκά έμβρυα», δήλωσε. «Ο όγκος της Saylor ήταν εξαιρετικά μεγάλος και περίπλοκος. Εκτεινόταν στη λεκάνη και στην κοιλιά της», συμπλήρωσε. «Πολλά από αυτά τα μωρά δεν επιβιώνουν στην εγκυμοσύνη… Σε ορισμένα παιδιά προκύπτει πρόβλημα στην καρδιά». Η μητέρα του κοριτσιού είπε ότι η κόρη της είναι μια «ισχυρή μαχήτρια». Κατάφερε να κρατήσει τελικά την κόρη της στην αγκαλιά της 10 ημέρες μετά τη γέννησή της.

