Τανζανία αεροπορικό δυστύχημα: Αυξάνονται οι νεκροί

Στους 19 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα ενός επιβατικού αεροπλάνου με 43 επιβαίνοντες στη λίμνη Βικτόρια της Τανζανίας εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Τανζανίας. «Θρηνώ μαζί με όλους τους Τανζανούς για τους 19 αυτούς ανθρώπους…που έχασαν τη ζωή τους», είπε στους δημοσιογράφους στην Μπουκόμπα ο πρωθυπουργός Κασίμ Ματζαλίουα. Το αεροσκάφος ανήκε στην Precision Air, την μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία της Τανζανίας.

Passenger plane crashes into lake Victoria I. Tanzania.

An airplane belonging to Tanzania's Precision Air crashed into Lake Victoria on Sunday 6th, November, 2022. pic.twitter.com/AW5Nq2zZXQ

