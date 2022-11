Τανζανία αεροπλάνο: Συντριβή στη λίμνη Βικτόρια

Ένα αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες της εταιρείας Precision Air συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην Μπουκόμπα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας TCB. Το επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη εξαιτίας της κακοκαιρίας, ανακοίνωσαν οι αρχές της Τανζανίας προσθέτοντας ότι διεξάγονται προσπάθειες διάσωσης. «Έγινε ατύχημα σε αεροπλάνο της (αεροπορικής εταιρείας) Precision Air που (…) συνετρίβη στο νερό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αεροδρόμιο», δήλωσε ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπα.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε καταφέρει να σώσουμε 26 ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο», πρόσθεσε ο περιφερειακός επίτροπος Άλμπερτ Σαλαμίλα, υπογραμμίζοντας πως «η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται». Ο περιφερειακός επίτροπος Άλμπερτ Σαλαμίλα διευκρίνισε πως 43 άνθρωποι, από τους οποίους 39 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και δύο μέλη πληρώματος, επέβαιναν στην πτήση που είχε αναχωρήσει από το Νταρ ελ Σαλάμ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, με προορισμό την Μπουκόμπα, μια πόλη στην όχθη της λίμνης, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής και από την οποία πηγάζει ο Νείλος.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα Νταρ Ελ Σαλάμ, «έπεσε σήμερα το πρωί στη λίμνη Βικτόρια εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας», μετέδωσε το TBC.

Ο αστυνομικός αξιωματούχος Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε δήλωσε σε δημοσιογράφους πως το αεροπλάνο έπεσε στο νερό σε απόσταση 100 μέτρων από το αεροδρόμιο.

Rescue operations are underway at Lake Victoria after Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania. pic.twitter.com/jFdmjANna7

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το αεροπλάνο σχεδόν πλήρως βυθισμένο, με ορατή πάνω από το νερό μόνο την ουρά του. Σωστικά σκάφη έχουν αναπτυχθεί και διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διάσωση παγιδευμένων επιβατών, πρόσθεσε το TBC. Η πρόεδρος της Τανζανίας Σαμία Σουλούχου Χάσαν απηύθυνε έκκληση για ηρεμία καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη την είδηση για το ατύχημα με το αεροπλάνο της Precision Air», έγραψε στο Twitter. «Ας παραμείνουμε ήρεμοι τη στιγμή που διασώστες συνεχίζουν την αποστολή διάσωσης και ας προσευχόμαστε στον Θεό να μας βοηθήσει». Το αεροδρόμιο της Μπουκόμπα βρίσκεται στις όχθες της Λίμνης Βικτόρια, της μεγαλύτερης λίμνης της Αφρικής.

Η Precision Air είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία της Τανζανίας.

#PrecisionAir ATR 42-500 flight #PW494 crashed into lake Victoria in #Tanzania. Reports saying there were 49 passengers on board. More to come.

📷 Twitter pic.twitter.com/YnvhPD4CV9

— FlightMode (@FlightModeblog) November 6, 2022