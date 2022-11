Ουκρανία πόλεμος: Σε σοβαρή κατάσταση δικαστής στο Ντόνετσκ

Ο Ρώσος δικαστής που καταδίκασε δύο Βρετανούς σε θάνατο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε από αγνώστους στο Βουχλερίσκ του Ντονέτσκ, το βράδυ του Σαββάτου. Όπως μεταδίδει το Tass η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

The collaborator judge Alexander Nikulin, who sentenced the British volunteer soldiers @cossackgundi and Shaun Pinner to death after they were captured by the Russian Army, is now fighting for his own life after having been shot today by Ukrainian partisans in Vuhlehirsk.

«Υπήρξε απόπειρα δολοφονίας εναντίον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, Αλεξάντερ Νικουλίν», δήλωσε μέσω του Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, ηγέτης της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ». «Το ουκρανικό καθεστώς συνεχίζει να δείχνει τις άθλιες τρομοκρατικές του μεθόδους», πρόσθεσε ο Πουσίλιν και συμπλήρωσε ότι «η κατάστασή του εκτιμάται από τους γιατρούς ως σταθερή αλλά σοβαρή».

It is reported that Alexander Nikulin was the victim of an assassination attempt in #Vuhlehirsk. He was the presiding judge of the panel that sentenced to death the Britons Aiden Aslin and Shaun Pinner, as well as the Maroccan Brahim Saadoune. pic.twitter.com/VWAWK9igNI

