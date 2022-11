Διαστημικό σκουπίδι έρχεται στη Γη: Έκλεισε ο εναέριος χώρος στην Ισπανία

Έκλεισε την Παρασκευή ο εναέριος χώρος πάνω από πολλά αεροδρόμια της Ισπανίας εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ένας κινεζικός πύραυλος πρόκειται να πραγματοποιήσει ανεξέλεγκτη επανείσοδο στη Γη. Συγκεκριμένα, ο εναέριος χώρος πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η επικαιροποιημένη τροχιά των συντριμμιών δείχνει ότι θα περάσουν πάνω από ορισμένα μέρη της Ευρώπης.Πρόκειται για υπολείμματα από τον πύραυλο Long March 5B που εκτόξευσε τη Δευτέρα η μονάδα Mengtian – το τελευταίο στοιχείο του διαστημικού σταθμού Tiangong της Κίνας. Η Υπηρεσία Διαστημικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθεί ζωντανά τα συντρίμμια, τα οποία αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη την Παρασκευή.

“Το αντικείμενο CZ-5B έχει μάζα που κυμαίνεται από 17 έως 23 τόνους και μέγεθος περίπου 30 μέτρων, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα που επανεισέρχονται στη Γη και ως εκ τούτου χρήζει προσεκτικής παρακολούθησης”, δήλωσε ο οργανισμός. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Διαστημική Υπηρεσία των Φιλιππίνων εξέδωσε προειδοποίηση προς το κοινό ότι η ζώνη πτώσης αναμένεται να βρίσκεται κοντά στα νησιά της.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 3, 2022