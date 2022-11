Candy Crush: 500 drones στον ουρανό της Νέας Υόρκης

Περίπου 500 drones φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο διαφήμισης του δημοφιλούς παιχνιδιού Candy Crush για τα 10 χρόνια από τη δημιουργία του.

Η εν λόγω πρωτότυπη διαφήμιση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, και ανάλογα τον σχηματισμό των drones δημιουργούσε και διαφορετικές «εικόνες».

Για παράδειγμα, σχημάτισαν τα γράμματα Candy Crush ενώ πιο μετά πήραν τη μορφή του κουμπιού «Play».

CandyCrush’s NYC drone show off of Battery Park was fairly underwhelming and distant. Drones taking off and landing were the coolest part.

Cool technology, dumb execution. Drone shows need music, too.

C+ pic.twitter.com/saKekDHXTA

— Andrew Nathanson (@andrewnathanson) November 4, 2022