ΝΒΑ Φιλαδέλφεια Σίξερς: Τιμωρία για παραβίαση των κανόνων του πρωταθλήματος

Το ΝΒΑ αφαίρεσε από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς δύο επιλογές δεύτερου γύρου στη διαδικασία του ντραφτ, επειδή διεξήγαγαν πρόωρες συζητήσεις με free agents, παραβιάζοντας τους κανόνες του πρωταθλήματος του ΝΒΑ. Μετά τη σημερινή εξέλιξη οι Σίξερς χάνουν από μία επιλογή δεύτερου γύρου στο ντραφτ του 2023 και του 2024. «Η κατάργηση δύο επιλογών στο ντραφτ αντικατοπτρίζει τα πειστήρια, μετά από έρευνα, ότι οι 76ερς συμμετείχαν σε συζητήσεις στη free agency για δύο παίκτες (Πι Τζέι Τάκερ και Ντάνιουελ Χάουζ Jr.) πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιτρεπόταν κάτι τέτοιο», ανέφερε το πρωτάθλημα σε ανακοίνωσή του.

Η νέα σεζόν του NBA έφερε ακόμη ένα νέο κανονισμό, αφού πλέον τίθεται σε εφαρμογή το take foul. Όταν ένας παίκτης φεύγει στον αιφνιδιασμό και ανακόπτεται αντικανονικά από τον αντίπαλό του, τότε οι διαιτητές θα σφυρίζουν το take foul. Έτσι, η ομάδα που το κέρδισε θα εκτελεί μια βολή και όχι δύο όπως ισχύει με το αντιαθλητικό, έχοντας και την επαναφορά της μπάλας. Ο νέος κανονισμός εφαρμόστηκε στην πρεμιέρα των Σέλτικς με τους Σίξερς στο TD Garden.

