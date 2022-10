Σεούλ τραγωδία – νεκροί: Ακυρώνονται γιορτές μετά το ποδοπάτημα

Σε όλη τη Νότια Κορέα ακυρώνονται γιορτές για την έλευση του φθινοπώρου, φεστιβάλ και συναυλίες K-Pop, ενώ κοινότητες σε όλη τη χώρα αναβάλλουν εκδηλώσεις μετά το ποδοπάτημα στη Σεούλ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 154 ανθρώπους, με την εξέλιξη αυτή να απειλεί να επηρεάσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη. Μια σημαντική συναυλία K-pop, το Busan One Asia Festival, που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή και αναμενόταν να συγκεντρώσει περίπου 40.000 άτομα, ακυρώθηκε, ενώ δεκάδες περιφερειακά συμβούλια σε όλη τη χώρα ματαίωσαν τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί με αφορμή την έλευση του φθινοπώρου και του Χάλογουιν.

Πανεπιστήμια ακύρωσαν εκδρομές του σαββατοκύριακου, γνωστές ως MTs, and και η εναρκτήρια εκδήλωση του Korea Sale Festa, της κορεατικής εκδοχής της ‘Black Friday’ που διαρκεί δύο εβδομάδες, ματαιώθηκε. Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας εισήλθε σε μια περίοδο εθνικούς πένθους που ο πρόεδρος Γιουν Σουκ-γελ ανακοίνωσε ότι θα διαρκέσει έως τις 5 Νοεμβρίου, αλλά αναλυτές φοβούνται ότι το πλήγμα στο καταναλωτικό κλίμα που προκλήθηκε από τη θλίψη για την τραγωδία κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χάλογουιν δεν θα εξασθενήσει γρήγορα και θα έχει αντίκτυπο διαρκείας στην οικονομία, αντίστοιχο με το 2014, όταν βυθίστηκε το πλοίο Sewol με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 295 άνθρωποι.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Κορέας, τη Μπουσάν, ένα σημαντικό σόου με βεγγαλικά που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου αναβλήθηκε επ’ αόριστο, ενώ οι τρεις μεγάλες εταιρίες λιανικών πωλήσεων Shinsegae, Lotte Shopping και Hyundai Department Store ματαίωσαν τις προωθητικές εκδηλώσεις για το Χάλογουιν. Το νησιωτικό θέρετρο Τζετζού, στο νότιο τμήμα της χώρας, ματαίωσε το φεστιβάλ Jeju Olle, που είχε προγραμματιστεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η Οργάνωση Μπέιζμπολ Κορέας και η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Κορέας δήλωσαν ότι δεν θα υπάρχουν ομάδες με μαζορέτες κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Τα υπουργεία ακύρωσαν γεύματα ενημέρωσης των δημοσιογράφων, επιχειρηματικές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν και ημερήσιες σχολικές εκδρομές αναβλήθηκαν. Το υπουργείο Οικονομικών συμβούλευσε σήμερα γραπτώς αξιωματούχους να ακυρώσουν «μη απαραίτητες ιδιωτικές συγκεντρώσεις».

Η οικονομική ανάπτυξης της Νότιας Κορέας ήδη επιβραδύνθηκε το περασμένο τρίμηνο λόγω της επιβράδυνσης των εξαγωγών και της εξασθένισης του νομίσματος. Το 2014, το καταναλωτικό κλίμα επιδεινώθηκε απότομα τον Μάιο ύστερα από τη βύθιση του πλοίου Sewol, ενώ οι πωλήσεις σε πολυκαταστήματα, ο αριθμός των θεατών στους κινηματογράφους και των επισκεπτών σε θεματικά πάρκα μειώθηκαν. «Θα πήγαινα τους γονείς και τα παιδιά μου στο Εθνικό Πάρκο Νετζανγκσάν για μερικές ημέρες, αλλά όχι πια. Δεν νιώθω ότι είναι σωστό να διασκεδάζουμε όταν τόσο πολλά παιδιά πέθαναν και μόνο αυτό βλέπουμε στην τηλεόραση», δήλωσε η 37χρονη Κιμ Σουν-γιουνγκ από τη Σεούλ.

As of 9 a.m. Sunday, 151 people, including 19 foreigners, have been killed and 82 others injured in a deadly Halloween stampede in Seoul's Itaewon district. We offer our deepest condolences to everyone who lost loved ones in last night’s tragedy. #Itaewon #PrayforItaewon pic.twitter.com/g4NYqRwbOk

— KpopHerald (@Kpop_Herald) October 30, 2022