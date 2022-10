Κουέντιν Ταραντίνο: Διαψεύδει τον Κάνιε Γουέστ για το «Django» – «Θα έκλεβα την ιδέα του;»

Το τελευταίο διάστημα ο Κάνιε Γουέστ έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις με τις δηλώσεις του, ενώ έχει στρέψει και πολλούς εναντίον του. Σε μία από αυτές, απευθύνθηκε στον Κουεντίν Ταραντίνο. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε πως εκείνος ήταν που έδωσε στον σπουδαίο σκηνοθέτη την ιδέα για την ταινία «Django Unchained». Σύμφωνα με τον Γουέστ, η υπόθεση της ταινίας του 2012, η ιστορία της οποίας ακολουθεί έναν πρώην σκλάβο που ενώνει τις δυνάμεις του με έναν κυνηγό επικηρυγμένων, για να σώσει τη γυναίκα του, ήταν στην πραγματικότητα μια ιδέα που είχε προτείνει για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του με τίτλο «Gold Digger», το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. «Ο Ταραντίνο έγραψε μια ταινία και πήραν την ιδέα από εμένα, επειδή την ιδέα για τον Τζάνγκο την έθεσα στους Τζέιμι Φοξ και Κουέντιν Ταραντίνο, ως βίντεο για το “Gold Digger”» είπε χαρακτηριστικά.

Kanye West accuses Quentin Tarantino of stealing his idea for Django Unchained https://t.co/AuPWQ9RcLe

Ο σκηνοθέτης του «Kill Bill» βρέθηκε καλεσμένος την Πέμπτη στο «Jimmy Kimmel Live!» και απάντησε στο σχόλιο του Γουέστ. «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή γίνεται να είπα: “Ουάου, αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα, επιτρέψτε μου να πάρω την ιδέα του Κάνιε Γουέστ και να κάνω το Django Unchained”; Εντάξει. Αυτό δεν συνέβη ποτέ», απάντησε ο Ταραντίνο. Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως «είχε αυτή την ιδέα πολύ καιρό πριν καν γνωρίσει τον Κάνιε Γουέστ». Εξήγησε μάλιστα, πως το μόνο κοινό στη δική του ιδέα με αυτή του Κάνιε Γουέστ ήταν ο χαρακτήρας του «σκλάβου» που πρόσθεσαν και οι δύο.

Quentin Tarantino shuts down Kanye West’s claim that he came up with the idea for #DjangoUnchained

“That didn’t happen”

(via @JimmyKimmelLive) pic.twitter.com/2dojdqrdGM

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 28, 2022