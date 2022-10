Το μακρύτερο τρένο στον κόσμο: Ιστορικό ρεκόρ!

Κατά καιρούς έχουμε ακούσει για διάφορα ρεκόρ, ωστόσο οι Ελβετοί πήγαν τη λέξη ρεκόρ σε άλλο επίπεδο, δημιουργώντας το μεγαλύτερο τρένο στον κόσμο, συνολικού μήκους δύο χιλιομέτρων. Οι Ελβετοί γιορτάζουν την 175η επέτειο από την κατασκευή του πρώτου σιδηρόδρομου στη χώρα, οπότε οι σιδηροδρομικές εταιρίες ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα τρένο που πραγματικά κόβει την ανάσα.

Το τρένο αποτελείται από 100 βαγόνια, συνολικού βάρους 2,990 τόνων, ενώ το μήκος του αγγίζει τα δύο χιλιόμετρα και όπως θα δείτε και στις εικόνες το θέαμα είναι μοναδικό. Η πρώτη βόλτα πραγματοποιήθηκε σε ένα πανέμορφο σημείο της ανατολικής Ελβετίας, στην θεαματική γραμμή «Albula», η οποία κατασκευάστηκε πριν από 118 χρόνια (1904) και αποτελείται από 55 γέφυρες και 39 σήραγγες, ενώ έχει συνολικό μήκος 62 χιλιόμετρα.

Formed of 25 new "Capricorn" electric trains the record-breaking 1,906-meter train is the longest & slowest in rail history running at a speed 25kms an hour over the spectacular UNESCO World Heritage Albula Line from Preda to Alvaneu in eastern Switzerland. pic.twitter.com/2ueNTFhbcc

