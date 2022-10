Σεούλ ποδοπάτημα: Πώς μια γιορτή για το Halloween κατέληξε σε τραγωδία -Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε μια κατάμεστη εκδήλωση για το Halloween στο κέντρο της Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της χώρας, όπως δήλωσαν Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ-γιολ, κήρυξε περίοδο εθνικού πένθους την Κυριακή, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει για την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών και τις κηδείες όσων πέθαναν. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, περίπου 100.000 άνθρωποι -κυρίως έφηβοι και ενήλικες κοντά στα 20- είχαν μαζευτεί για να γιορτάσουν το Halloween, φράσσοντας τα στενά σοκάκια και τους δρόμους της περιοχής.

In Itaewon, Seoul. Right now. Unbelievable to think that it all happened here just a few hours ago 😓 pic.twitter.com/S4cn11Hdl7

«Στο κέντρο της Σεούλ συνέβη μια τραγωδία και μια καταστροφή που δεν έπρεπε να συμβεί», είπε ο Γιουν σε ομιλία του. Η κυβέρνηση «θα διερευνήσει διεξοδικά τα αίτια του συμβάντος και θα προβεί σε θεμελιώδεις βελτιώσεις για να διασφαλίσει ότι το ίδιο ατύχημα δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον». «Η καρδιά μου είναι βαριά και είναι δύσκολο να συγκρατήσω τη λύπη μου», πρόσθεσε. Φορώντας πράσινα μπουφάν που υποδηλώνουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Γιουν και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν τον τόπο του ατυχήματος τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με πλάνα της τοπικής τηλεόρασης.

My deepest condolences to all who lost their loved ones in the tragedy in Seoul or saw them hurt.

May something like that never happen again. pic.twitter.com/kEvTVKtbVV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022