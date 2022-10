Μισέλ Ομπάμα βιβλίο: Άρχισαν οι προπαραγγελίες

Στις 15 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Μισέλ Ομπάμα. Μάλιστα, στα παρασκήνια της φωτογράφισης για το εξώφυλλο του νέου της βιβλίου «The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times» έβαλε το κοινό η Μισέλ Ομπάμα. Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια, το οποίο παραχώρησε στο περιοδικό People, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ μοιράζεται αυτό που την ενέπνευσε να γράψει το νέο της βιβλίο. «Άκουγα ιστορίες ανθρώπων και, ξέρετε, σκέφτομαι μερικά από τα μαθήματα που έχω μάθει στη ζωή και μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για να τα κρατήσω όλα μαζί», λέει η Ομπάμα στο πλατό της φωτογράφισης. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω να τα έβαζα όλα σε ένα βιβλίο και να τα μοιραστώ με όλους».

Το τελευταίο βιβλίο της Ομπάμα, που έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του μπεστ σέλερ απομνημονευμάτων της «Becoming», στοχεύει να ενώσει τους αναγνώστες που μαζί μπορούν να οικοδομήσουν μονοπάτια προς την πρόοδο ακόμη και σε δύσκολες στιγμές. «Έμαθα ότι είναι εντάξει να αναγνωρίζω ότι η αυτοεκτίμηση είναι τυλιγμένη σε ευπάθεια και ότι αυτό που μοιραζόμαστε ως άνθρωποι σε αυτή τη γη είναι η παρόρμηση να αγωνιζόμαστε για κάτι», έγραψε σε μια δήλωση που παρουσιάζει την νέο έργο της τον περασμένο Ιούλιο.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε το νέο βιβλίο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας σε βίντεο ότι «έχουν συμβεί πολλά» από τότε που κυκλοφόρησε το «Becoming», μεταξύ των οποίων «μια εξέγερση» και μια «παλίρροια μίσους, μισαλλοδοξίας και φανατισμού σε άνοδο». Η Μισέλ Ομπάμα είπε ότι οι εξελίξεις αυτές την έκαναν να αισθάνεται εκτός ισορροπίας και ευάλωτη και ναι, μερικές φορές, φοβισμένη. Ως αποτέλεσμα αφιέρωσε πολύ σκέψη στο πώς διοχετεύουμε την απογοήτευσή μας σε κάτι θετικό. Το αποτέλεσμα είναι το «The Light We Carry», το οποίο η Μισέλ Ομπάμα περιέγραψε ως ένα είδος εργαλειοθήκης και μια συλλογή από ορισμένες από τις οπτικές και τις πρακτικές που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια για να τη βοηθήσουν να επικεντρωμένη. Το «The Light We Carry», που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House, κάνει το ντεμπούτο του στις 15 Νοεμβρίου και είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία.

I can’t believe we’re less than a month away from the release of #TheLightWeCarry! I hope this book helps readers start conversations with one another and provides them with the tools they need to navigate life during moments of uncertainty.

— Michelle Obama (@MichelleObama) October 23, 2022