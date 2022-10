Ιράν επίθεση: Η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά την τρομοκρατική ενέργεια στο Σαχ Τσεράχ

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την τρομοκρατική επίθεση στο μαυσωλείο Σαχ Τσεράχ στην πόλη Σιράζ του Ιράν», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», προσθέτει.

Utterly appalled by the the terrorist attack on the Shah Cheragh Holy Shrine in Shiraz, #Iran. #Greece strongly condemns any act of terrorism. We extend our sincere condolences to the victims’ families and loved ones pic.twitter.com/GU8D6sXLEd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2022