Γεραπετρίτης από Κουβέιτ: ««Η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακούς δεσμούς με τις χώρες του Κόλπου»

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο Κουβέιτ κατά την οποία συνομίλησε με τον ομόλογό του αλλά και με κρατικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τις επενδύσεις από και προς το Κουβέιτ. Με αυτή την επίσκεψη ολοκληρώθηκε ένας κύκλος επισκέψεων στις χώρες του Κόλπου, μαζί με το Κατάρ, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ισορροπιών στη Μέση Ανατολή και να διαμορφωθεί ένα ειρηνευτικό πλαίσιο. «Η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακούς δεσμούς με τις χώρες του Κόλπου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ και πρόσθεσε πως οι δύο χώρες έχουν μεγάλο περιθώριο να αυξήσουν τις εμπορικές τους σχέσεις. «Συμφωνήσαμε να έχουμε δράσεις, οι οποίες θα κατατείνουν σε συμφωνίες για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας του Κουβέιτ στην Ελλάδα και βεβαίως, για ανταλλαγή επιχειρηματικών αποστολών».

Πρόσθεσε πως σε αυτό το διήμερο συζητήσεων έγινε αναφορά στο φλέγον ζήτημα της Μέσης Ανατολής και στα τεράστια προβλήματα που αφορούν στην ειρηνευτική διαδικασία. Αναφέρθηκε στην συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών πως θα πρέπει να υπάρξει μία συγκεκριμένη πρόταση από τις χώρες του αραβικού κόσμου και της Ευρώπης, έτσι ώστε να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης. «Εκείνο το οποίο συμφωνήσαμε στο Κατάρ, όσο και στο Κουβέιτ είναι ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, η Ευρώπη μαζί με τις χώρες του Κόλπου και του αραβικού κόσμου, έτσι ώστε να υπάρξει μία συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα λύσει το ζήτημα της Μέσης Ανατολής».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο Συμβούλιο μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών, που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την επίσκεψή του στον Κόλπο και στην πρόταση που έθεσε και στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. «Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μία κεντρική πρωτοβουλία να συγκεντρωθούν όλες οι παράλληλες προσπάθειες, οι οποίες γίνονται για την ειρήνευση στην περιοχή, υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο και έναν αριθμό από Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών, έτσι ώστε επιτέλους να καθίσουμε στο τραπέζι για να μπορέσουμε να επιλύσουμε εποικοδομητικά, δημιουργικά το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, να σταματήσει η προϊούσα ανθρωπιστική κρίση και να αποτρέψουμε μία διάχυση, η οποία θα μπορούσε να υπάρξει είτε στη Ράφα, είτε στο Λίβανο, είτε στην Ιορδανία, είτε στην Ερυθρά Θάλασσα και η οποία θα είχε δραματικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Η διάταξη του ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε πριν από τρεις μέρες και στη θεματολογία περιλαμβανόταν η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αμέσως μετά, ο υπουργός αναχώρησε για την Ντόχα, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani και πραγματοποίησε γεύμα εργασίας με τον υπουργό Επικρατείας του Κατάρ, αρμόδιο για τη Διεθνή Συνεργασία Lolwah Rashid Al-Khater.Την επόμενη μέρα αναχώρησε για το Κουβέιτ, όπου και συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών, Abdullah Ali Al-Yahya.

📍 Πρεσβεία της Ελλάδας 🇬🇷 στη Ντόχα 🇶🇦

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Κατάρ και τα στελέχη της Αρχής.

📍 Embassy of Greece 🇬🇷 in Doha 🇶🇦

FM George Gerapetritis w/the Ambassador of #Greece in #Qatar & Embassy’s staff. pic.twitter.com/02pt0VhEDC

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 24, 2024