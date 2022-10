Πελόζι σύζυγος: Σοβαρός ο τραυματισμός του 82χρονου

«Απεχθή» χαρακτήρισε την επίθεση σε βάρος του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελοζι, ο Τζο Μπάιντεν. «Κάθε ευσυνείδητος πολίτης οφείλει να αποδοκιμάσει ξεκάθαρα και απερίφραστα τη βία στην πολιτική μας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ομιλία του στη Φιλαδέλφεια. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικοινωνήσει στην Πελοζί για να της εκφράσει την υποστήριξή του, έπειτα από αυτή τη φρικτή επίθεση, ανέφερε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Χθες Παρασκευή (28/10), ένας διαρρήκτης εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο και τραυμάτισε με σφυρί τον 82χρονο Πολ Πελόζι.

Οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ο 82χρονος Πολ Πελόζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα που υπέστη στο κρανίο. Επιπλέον, τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι, με τους γιατρούς να αναφέρουν πως αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, Γουίλιαμ Σκοτ, ​​ανέφερε ότι υπήρξε κάποιου είδους αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών με ένα σφυρί. Όμως δεν ήταν ξεκάθαρο σε ποιον ανήκει το σφυρί, αν δηλαδή το έφερε μαζί του ο Ντεπάπε ή αν το είχε ο Πολ Πελόζι για λόγους άμυνας. Ο Σκοτ ​​είπε ότι όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, «παρατήρησαν τον Πελόζι και τον ύποπτο να κρατούν και οι δύο ένα σφυρί. Ο ύποπτος τράβηξε το σφυρί από τον κ. Πελόζι και του επιτέθηκε βίαια με αυτό. Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν αμέσως τον ύποπτο, τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν, ζήτησαν βοήθεια και παρείχαν ιατρική βοήθεια».

Η επίθεση στον 82χρονο Πολ Πελόζι σημειώθηκε στις 2:27 π.μ. της Παρασκευής, στο ακίνητο του ζευγαριού, σε χλιδάτη γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο, όταν εκείνη βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.

Ο 42χρονος Ντέιβιντ Ντεπάπ, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στην κατοικία του ζεύγους Πελόζι, θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση με θανατηφόρο όπλο, κακοποίηση ηλικιωμένου και διάρρηξη, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, Ουίλιαμ Σκοτ. Ο Ντεπάπε μπήκε στην κατοικία της Πελόζι από μια συρόμενη γυάλινη πόρτα στο πίσω μέρος του σπιτιού. Εναέρια πλάνα δείχνουν σπασμένα γυαλιά σε μια από τις πόρτες του κτιρίου. Στόχος του δράστη ήταν η Νάνσι Πελόζι, αλλά όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον σύζυγό της τον ρώτησε φωνάζοντας: «Πού είναι η Νάνσι; Πού είναι η Νάνσι;». Ο Ντεπάπε προσπάθησε να δέσει τον Πολ Πελόζι «μέχρι να φτάσει η Νάνσι στο σπίτι». Και όταν, αντί για την πρόεδρο της Βουλής, στο σπίτι έφτασε η αστυνομία, ο ύποπτος είπε «περιμένω τη Νάνσι», αναφέρει το CNN.

Η αστυνομία είπε ότι τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για κλοπές αντικειμένων από το σπίτι. Οι συνθήκες της επίθεσης είναι εξίσου ασαφείς, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο εισβολέας μπήκε στο σπίτι. Η αστυνομία του Καπιτωλίου, που είναι υπεύθυνη για την προστασία του Κογκρέσου, δήλωσε ότι συνεργάζεται με το FBI και την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο για την έρευνα. Σύμφωνα με έρευνα της «Daily Mail» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ντεπάπε, ο δράστης φέρεται να δημοσίευε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την προέλευση της πανδημίας της Covid-19, την εγκυρότητα των εκλογών του 2020 και την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Η επίθεση έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος της Βουλής και της Γερουσίας. Η εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών έχει στο επίκεντρό της τις ανησυχίες για το βίαιο έγκλημα, όπως επίσης τον πληθωρισμό και άλλα θέματα ποιότητας ζωής. Ως ηγέτης των Δημοκρατικών στην Ουάσιγκτον και επί μακρόν εκπρόσωπος μιας από τις πιο φιλελεύθερες πόλεις της Αμερικής, η 82χρονη Πελόζι γίνεται συχνά στόχος κριτικής των Ρεπουμπλικανών.

Το γραφείο της λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μερικοί από τους οποίους την κυνήγησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τον Ιανουάριο του 2021, το σπίτι της υπέστη βανδαλισμό, καθώς οι τοίχοι γέμισαν με γκράφιτι που έγραφαν «Ακυρώστε τα ενοίκια» και «Θέλουμε τα πάντα», ενώ μπροστά στο γκαράζ του σπιτιού της βρέθηκε κεφάλι γουρουνιού, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Police Dispatch Audio: Paul Pelosi When Calling Cops Said ‘He Doesn’t Know Who the Male Is but He Advised that His Name Is David and He Is a Friend‘ https://t.co/NR06NUuyPk via @BreitbartNews

— 🇺🇲🐘❤️UltraMagaUsArmyVet🐘❤️🇺🇸 (@td92518) October 29, 2022