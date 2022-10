Κρύο στην Ουκρανία: Απεγνωσμένη έκκληση του Κλίτσκο

Έκκληση στη Δύση απευθύνει ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω της βρετανικής εφημερίδας ”The Telegraph”, για αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης, λόγω του τσουχτερού κρύου που αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου στην Ουκρανία. “Οι Ουκρανοί θα παγώσουν μέχρι θανάτου αυτόν τον χειμώνα, εάν η Δύση δεν στείλει επειγόντως κουβέρτες και γεννήτριες για να τους κρατήσει ζεστούς” είπε χαρακτηριστικά ο Κλίτσκο.

🇺🇦 Kyiv mayor @Vitaliy_Klychko urges allies to speed up aid efforts as his ravaged city prepares for its biggest fight yet – against the harsh winterhttps://t.co/c7aLSq2cDB pic.twitter.com/Pfijy7Ueb5

— Telegraph World News (@TelegraphWorld) October 28, 2022