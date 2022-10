Rihanna Lift Me Up: Επιστροφή στο τραγούδι μετά από 6 χρόνια

Rihanna Lift Me Up: Το «Lift Me Up» θα είναι το soundtrack της επερχόμενης ταινίας της Marvel «Wakanda Forever».

Μετά από 6 χρόνια απουσίας στον χώρο της μουσικής, η Ριάνα επισημοποίησε την επιστροφή της με νέο τραγούδι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η «ντίβα της R&B και της ποπ μουσικής» μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό της ένα teaser από το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Lift Me Up». Στο κλιπ εμφανίζεται ένα μεγάλο ασημί «R» και στο background ακούγεται η φωνή της 34χρονης σταρ. Στη συνέχεια εμφανίστηκε η ημερομηνία «10.28.22», επιβεβαιώνοντας ότι πιθανότατα αυτή θα είναι η μέρα που θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το κομμάτι. Το «Lift Me Up» θα είναι το soundtrack της επερχόμενης ταινίας της Marvel «Wakanda Forever». Πριν ακόμη το κλιπ συμπληρώσει τη 1 ώρα της δημοσίευσής του, η Ριάνα απέσπασε σχεδόν 800.000 likes με τον αριθμό αυτόν να αυξάνεται ραγδαία. Έκπληκτοι, ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι δηλώνουν οι εκατομμύρια φαν της στο Instagram της, όπου το προφίλ της μετρά 137 εκατομμύρια ακολούθους. «Το είδωλο επέστρεψε», «Ουρλιάζω», «Επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή» γράφουν κάτω από τη δημοσίευσή της. Υπενθυμίζεται, ότι η τελευταία φορά που η Ριάνα κυκλοφόρησε τραγούδι, ήταν το 2016 για το 8ο άλμπουμ της, «ANTI», το οποίο περιελάμβανε τραγούδια όπως «Work» και «Love on the Brain». Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη badgalriri (@badgalriri)