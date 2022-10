Ιρανή «Αντζελίνα Τζολί»: Αυτό είναι το πραγματικό της πρόσωπο

Λύθηκε το μυστήριο με την Ιρανή «Αντζελίνα Τζολί». Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σοκαρίστηκαν όταν το 2019 μια χρήστης του Instagram δημοσίευσε μια σειρά από ανατριχιαστικές selfies που έμοιαζαν με «ζόμπι» της Αντζελίνα Τζολί. Η Ιρανή influencer, σόκαρε τους ακολούθους της με εικόνες που υποτίθεται ότι την απεικόνιζαν με λιπόσαρκο σώμα, ογκώδες κεφάλι, τεράστια μάτια, μοιάζοντας περισσότερο με ζόμπι και εν συνεχεία με τη διάσημη ηθοποιό. Μάλιστα, τότε κυκλοφορούσε η φήμη ότι η Fatemeh Khishvand, γνωστή στο διαδίκτυο ως Sahar Tabar, έχει υποβληθεί σε 50 πλαστικές επεμβάσεις που την έκαναν να μοιάζει με τη Χολιγουντιανή σταρ.

1. SAHAR TABAR

Fatemeh Khishvand, known as Sahar Tabar, is an Iranian influencer who is known for her supposed use of cosmetic surgery in images of herself posted to Instagram. It was rumored that she had altered her face through as many as fifty plastic surgeries. pic.twitter.com/IBwTYkWSQK

