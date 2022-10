Superman Χένρι Καβίλ: Το μήνυμα του Ντουέιν Τζόνσον

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους φαν της DC, αφού ο Χένρι Καβίλ ανακοίνωσε την επιστροφή του ως Superman. Ο 39χρονος μέσω Instagram υποσχέθηκε πως «αυτό ήταν μόλις μια μικρή γεύση από τα όσα έπονται», μιας και πλέον θα υποδύεται τον σούπερ ήρωα για όλες τις μελλοντικές ταινίες του DC Extended Universe. Η εισαγωγή του έγινε μέσα από την post-credits σκηνή του Black Adam που προβάλλεται ήδη στις αίθουσες. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η επιστροφή δόθηκε παρασκηνιακά μια σκληρή μάχη περίπου 5 ετών μεταξύ του Ντουέιν Τζόνσον, της εταιρίας παραγωγής του και των ιθύνοντων της DC.

Μέσα από το Twitter του, ο «Rock» έστειλε το δικό του μήνυμα στον Χένρι Καβίλ, όπου κάνει μία αναφορά στην μάχη που έδωσε για την επιστροφή του ως «Man of Steel».

We fought for years to bring you back.

They always said no.

But to @DanyGarciaCo @hhgarcia41 & myself no” was not an option.

We can’t build out our DCEU w/out the world’s greatest superhero.

And fans will always come first. Welcome home.

I’ll see you down the road.

~ #BlackAdam pic.twitter.com/5HLtxm7a6y

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 25, 2022