Ρίσι Σούνακ – Ντάουνινγκ Στριτ: Μια… αλεπού «καλωσόρισε» τον νέο πρωθυπουργό

Ως το κέντρο του Λονδίνου, στο μικρό δρόμο που φιλοξενεί την πρωθυπουργική κατοικία, έφτασε μια αλεπού.

Λίγες ώρες μετά την ανάθεση των καθηκόντων στον Ρίσι Σούνακ, που σχημάτισε το υπουργικό του συμβούλιο, η αλεπού εθεάθη αργά την Τρίτη να κάνει βόλτες στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Προσεκτικά, δίπλα στα κάγκελα, περπάτησε μπροστά από την κατοικία πριν χαθεί στο σκοτάδι.

A fox is seen running past Downing Street tonight, as the UK's new Prime Minister Rishi Sunak picks his Cabinet

